Bande de Femmes, il Festival di fumetto e illustrazione: 30 giugno – 3 luglio 2021

Bande de Femmes, il Festival di fumetto e illustrazione, torna in edizione estiva: arte, generi, femminismi e cultura di nuovo nelle strade del Pigneto, a Roma.

Inizia domani 30 giugno e prosegue sino al 3 luglio la parte in presenza del Festival di Fumetto e Illustrazione (che ha visto nei giorni precedenti una anteprima online ricca di presentazioni e partecipazione), sarà anche la volta della Notte a colori, un percorso espositivo negli spazi culturali del quartiere. Infine, il 3 luglio giornata conclusiva, si aprirà con un atelier di disegno dedicato alle Guerrigliere Femministe guidato dalla performer e ricercatrice Rachele Borghi.

Oltre ai nomi questa volta i corpi: ormai giunto alla sua ottava edizione il Festival offre 24 eventi tra presentazioni di libri, interviste e performance dal vivo. La presenza di artistə è pensata in dialogo con scrittrici, attrici, studiose, attiviste e giornaliste. Tante le fumettistə, nazionali ed internazionali, che parteciperanno: FumettiBrutti, Léonie Bischoff, Daria Gatti, Mara Cerri, Mariachiara Di Giorgio, Kalina Muhova, Nova, Sonno.

L’intero Festival si articola in spazi creativi ed esplorativi, quali:

Bio/grafiche, dedicato all’auto-narrazione a fumetti; Matite fuori dai cardini, sui femminismi a fumetti; Dialoghi d’autrici, presentazione di un fumetto in forma di conversazione; A tratti femminista, un incontro con un’artistƏ femminista; Eccentriche, alla scoperta di storie e immagini di chi ha rotto con le convenzioni; Chicche antiche, viaggio nel tempo alla scoperta di fumettiste che hanno fatto la storia e molto altro ancora.

Inoltre, il 21 giugno è stata lanciata Space out, una mostra collettiva delle artistƏ del festival, a cura di Bande de Femmes presso la Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea, in occasione della inaugurazione di Cosmo Women, negli spazi del bookshop, visitabile fino al 25 luglio.Bande de Femmes è quest’anno il Festival estivo della libreria Tuba che torna ad ravvivare e illuminare il quartiere. Finalmente anche all’aperto e in presenza, sempre con cura e precauzione.

Il programma sarà scaricabile qui: bandedefemmes.it



