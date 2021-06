Trevignano Romano punta sulla prevenzione senologica

Un progetto importante volto a tutelare la salute delle donne del territorio. Nelle fasi preliminari alla realizzazione del progetto è stato necessario individuare un luogo dove localizzare il “nostro” ambulatorio, che garantirà un servizio permanente di prevenzione senologica gratuito.

In passato, alcune iniziative sostenute dal Comune, in collaborazione con istituti di cura, hanno dato la possibilità ai concittadini di eseguire importanti esami di screening. L’obiettivo del progetto è quello di passare da una modalità “una tantum” a un riferimento costante per luogo e per tempo della prevenzione; un luogo fisico dove potersi rivolgere sia nel caso di un dubbio generato da un riscontro occasionale di patologia, che per un regime di controllo periodico assicurato da una gestione adeguata di un ambulatorio senologico. Conoscere la storia senologica è fondamentale in un regime di controlli. Cogliere le eventuali variazioni contribuisce, in modo determinante, ad accelerare il percorso di cura-guarigione. Il cuore pulsante del progetto risiede proprio nell’aver identificato un luogo dove calendarizzare gli appuntamenti per monitorare lo stato di salute delle donne. La paziente dovrà sentirsi accompagnata nel tempo, avendo la certezza di controlli futuri già calendarizzati nel corso della prima visita. In questa maniera il percorso di controllo sarà sempre disponibile, anche nell’eventualità di nuovi riscontri.

Il progetto “ambulatorio senologico” è stato realizzato sulla base di un preciso patto di collaborazione frutto dell’adozione del regolamento comunale per la gestione condivisa dei beni comuni: il Comune di Trevignano Romano, rappresentato dal dirigente responsabile del settore; Antonio Cammarata, chirurgo senologo Breast Unit-azienda ospedaliero-universitaria Policlinico Umberto I; la parafarmacia “Amirkanian”, rappresentata dal titolare Mario Amirkanian. La prevenzione a un passo da casa… e questo è solo il primo passo.