Il regno della tranquillità, del relax, dello svago

Un’oasi nel verde, una spiaggia attrezzata, un ambiente familiare e un servizio recensito positivamente dagli ospiti ha fatto crescere in breve tempo lo “Smeraldo camping & village”, una struttura polifunzionale posta di fronte il lago di Bracciano,

a Trevignano Romano , in grado di accogliere clienti di ogni età. Dopo il lockdown si riparte quindi con entusiasmo e voglia di rilanciare le molteplici attività che si svolgono nel camping, dove sono state diverse migliorie nella struttura e in particolare nei servizi comuni. La nuova piscina con solarium rialzato, per esempio. Ma anche le tende yurte per giovani coppie e non solo, arredate con gusto e funzionalità; il nuovo parco giochi per i bambini con jumping, mini basket e struttura polifuzionale di legno con altalena, scivolo e giochi vari.

Inoltre, è stato portato avanti un generale intervento sul verde, integrando le piazzole e migliorando l’esterno dei servizi. Questo ha consentito di presentare nel modo migliore l’area su cui insistono eleganti e funzionali mobil-home, dotate di ogni servizio, bungalow con wc interno, roulotte con veranda e gazebo e tende speciali, novità della corrente stagione estiva.

E ancora il bar ristoro, rinnovato e migliorato nei suoi aspetti ricettivi, che consente di apprezzare gustosi aperitivi, coppe di gelato e altro ancora, mentre la cucina familiare e la pizzeria serale offrono cibi genuini e prodotti a lievitazione naturale, completati dalle bontà del territorio. La spiaggia dello “Smeraldo camping & village”, attrezzata con lettini e ombrelloni, è dotata di chiosco-bar per gustare, tra l’altro, gradevoli spritz godendo della bellezza del tramonto su Trevignano.

E poi come non parlare dei pedalò, delle canoe e delle tavole sup, che permettono di vivere piacevolmente il lago, dove la presenza di cigni, anatre e uccelli vari rende ancor più accattivante la presenza, in questo angolo naturale come pochi. Relax, nuoto, sole e vento per i velisti sono alcuni degli aspetti peculiari del lago di Bracciano, che rispetta l’ambiente ittico e non solo, motivo di richiamo per pescatori amatoriali. Nei mesi di luglio e agosto momenti quotidiani di animazione per bambini e adulti trasformano l’area in un villaggio vacanza e creano la condizione di partecipazione collettiva, apprezzata e condivisa dagli ospiti.