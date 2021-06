Anguillara: i consiglieri di opposizione denunciano una “violazione delle più elementari norme anti-Covid19”

Riceviamo e pubblichiamo una nota firmata da tutti i consiglieri di opposizione su una violazione delle più elementari norme anti-Covid19

A briglie sciolte ci si fa male

Non avremmo mai voluto scrivere quanto segue, avevamo avuto le avvisaglie con alcune segnalazioni della scorsa settimana di cittadini che lamentavano musica ad alto volume sino a tarda notte.

Ma eravamo confidenti che la presenza in Giunta di una delega alla “sicurezza”, preferita a deleghe evidentemente più importanti quali la cultura, l’ambiente e il bilancio, fornisse garanzie sul rispetto delle regole la cui palese violazione ha portato lo scorso anno la nostra città alla ribalta delle cronache proprio per un focolaio esploso in un locale della zona.

Invece oggi ci corre l’obbligo di denunciare una evidente violazione delle più elementari norme anti-Covid19.

Tutto ciò nuoce al nostro paese, alla nostra comunità, al nostro tessuto economico che faticosamente cerca di resistere nel rispetto delle regole e ai giovani che partecipano ad eventi che, evidentemente, si svolgono senza controlli.

Alcuni di noi sono testimoni oculari di gruppi di giovanissimi che alle 5.30 di questa mattina si sono riversati alla Stazione in attesa del primo treno per Roma delle 6.43. Per più di un’ora, in evidente stato di “euforia” che ha creato disagi ai residenti della zona.

Non sono certamente gli schiamazzi che denunciamo, la gioia per una libertà faticosamente ritrovata – che era prevedibile e che, per questo, richiedeva un adeguato controllo – può dar luogo ad euforia, ne siamo consapevoli e testimoni.

Tutto ciò fornisce conferme che il locale in questione abbia azzardato un evento che da ciò che si vede sui social network é stato gestito in violazione delle restrizioni ancora vigenti in materia.

Che tipo di autorizzazione ha il locale?

Ieri sera, si sono controllati gli ingressi?

Le immagini/foto circolanti, pubblicate sui social (Instagram in particolare) a poche ore di distanza da quando presumibilmente sono state scattate, si riferiscono alla serata di cui alla locandina che di seguito riportiamo?

I filmati circolanti che mostrano ragazzi ammassati in pista da ballo, sono stati ripresi la scorsa notte?

Riteniamo urgente che l’Amministrazione avvii una immediata indagine per capire cosa è accaduto la scorsa notte e al contempo una campagna di prevenzione con una comunicazione semplice e attiva utilizzando gli strumenti e i modi di comunicare dei giovani, all’occorrenza anche con iniziative in partnership tra pubblico e privato.

La salute della nostra comunità, specie dei più giovani ancora non vaccinati, é un dovere in particolare del Sindaco.

Anguillara27 Giugno2021

Enrico Stronati, Matteo Flenghi, Michele Cardone, Francesco Falconi , Leda Catarci, Sergio Manciuria