Road to Wembley: le ultimissime su Austria-Italia

Verratti è favorito per una maglia da titolare su Locatelli, mentre nonostante il rientro in gruppo di Chiellini Bonucci sarà affiancato dal centrale della Lazio Acerbi.

Per l’Italia di Mancini il conto alla rovescia è appena iniziato: la gara degli ottavi di finale contro l’Austria è in programma domani, sabato 26 giugno, a Wembley alle 21 (ora italiana).

Le due squadre domani non faranno la rifinitura prepartita sul prato dell’impianto, poiché la Uefa ha scelto di tutelare il manto erboso dello stadio dove il 29 giugno si giocherà anche l’altro ottavo di finale tra Inghilterra e Germania.

Gli azzurri si sono allenati questa mattina a Coverciano. E’ rientrato nei ranghi Chiellini, reduce da un problema al flessore accusato per la prima volta nel match di debutto con la Turchia. Il difensore juventino ha effettuato tutto l’allenamento con i compagni, ma non partirà titolare contro la squadra di Foda, nella speranza però di recuperarlo per gli eventuali quarti di finale. Al fianco di Bonucci, quindi, contro l’Austria ci sarà ancora Acerbi. A parte, invece, Florenzi: al suo posto ancora Di Lorenzo. Sul fronte tecnico resta ancora il dubbio fra Verratti e Locatelli, con l’ex pescarese che ha guadagnato posizioni e ora è favorito per una maglia da titolare. Dopo l’allenamento, con un rinvio rispetto alla tabella di marcia, la pattuglia azzurra partirà per l’Inghilterra. Atterraggio nel pomeriggio e, successivamente, breve “passeggiata” sul terreno di gioco, l’unica opportunità riservata alla Nazionale per prendere confidenza con il prato inglese.

(Globalist)