Renzi racconta: “Delrio mi ha ferito, da lui non me l’aspettavo”

L’ex premier: ” Gliel’ho detto in faccia che umanamente la ferita ha lasciato una cicatrice grande”

Un rapporto di amicizia, quasi fratellanza: uno era stato il presidente del Consiglio, l’altro ministro delle Infrastrutture nel suo governo.

Una sorta di braccio destro, poi tutto è cambiato dopo l’instaurazione dell’attuale governo Draghi.

Matteo Renzi si dice “ferito” da Graziano Delrio, l’ex premier lo racconta nell’intervista a `Belve’ che andrà in onda questa sera.

“Mi ha fatto effetto – sottolinea Renzi – vedere le stesse persone che ti lusingavano, per non dire altre parole, che il giorno dopo ti ignorano. Le dico un nome che mi costa fatica e mi dispiace molto, legato a quando abbiamo messo Draghi al posto di Conte. Mi ha molto colpito come Graziano Delrio ha fatto un appello ai nostri, agli ex, dicendo `lasciate Matteo venite con noi'”.

(Globalist)