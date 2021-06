Italia-Austria, i maxischermi per vedere la partita a Roma

L’Italia, dopo aver vinto in campo contro Turchia, Svizzera e Galles è pronta per affrontare gli ottavi di finale. Sabato 26 giugno, gli Azzurri di Mancini dovranno vedersela con l’Austria.

Un match che si giocherà nello stadio “Wembley” di Londra e non all’Olimpico come le precedenti partite, ma che i romani potranno seguire con ancora più entusiasmo e speranza in tv (Italia-Austria sarà visibile in diretta su Rai 1 e Sky Sport) o sui tanti maxi schermi allestiti in città.

Dalla Fan Zone in piazza del Popolo ai numerosi schermi in giro per la Capitale, infatti, in queste ore i romani sono in trepidazione per tifare tutti insieme “Forza Azzurri”.

Scopriamo dove vedere la partita Italia-Austria a Roma sabato 26 giugno alle 21:

Football Village Piazza del Popolo

L’atmosfera si fa sempre più calda nel Football Village di piazza del Popolo, fulcro della Fan Zone più grande d’Europa, che è diventata la piazza principale degli Euro 2020 a Roma. Nella piazza oltre ai due maxischermi che trasmettono tutte le partite di Euro 2020 c’è il palco dove si stanno esibendo e si esibiranno tanti artisti e due campetti da calcio tre contro tre, in cui i visitatori potranno sfidarsi gratuitamente. Appuntamento con Italia-Austria sabato sera in piazza del Popolo dunque.

Cinevillage Parco Talenti

Sabato 26 giugno, la manifestazione Cinevillage Parco Talenti, mette in pausa il cinema per dare risonanza agli Europei di calcio. A partire dalle 21, infatti, nell’arena cinematografica all’aperto allestita per tutta l’estate, è in programma la partita degli ottavi di finale Uefa Euro 2020 Italia-Austria che verrà presentata dalla redazione de L’Ultimo Uomo. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Parco della Cervelletta

Ottavi di finale protagonisti anche della manifestazione Il Cinema in piazza. Precisamente sarà l’arena del Parco della Cervelletta ad ospitare la proiezione di Italia-Austria nella serata di sabato. Anche in questo caso le serate di cinema si prendono uno stop per tifare tutti insieme la Nazionale di Mancini. Appuntamento ore 21. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

Gasometro Vintage

Tornano gli Europei anche all’ombra del Gazometro, presso il locale Gasometro Vintage (via del commercio 36). Sabato serata speciale con Italia-Austria e due menù dedicati alla partita: menù aperitivo (tagliere e 1 tacos con drink) o menù maritozzo (maritozzo con drink).

Circolo Arpa

In zona Quadraro, gli Europei si guardano a bordo piscina (o quasi). Presso il Circolo Arpa, infatti, sarà possibile vedere la partita su videoproiettore con maxischermo nella pinseria, arrosticineria e friggitoria all’interno del circolo, con tanto di parco giochi per bimbi.

Eataly Roma

Dall’ 11 giugno all’ 11 luglio, in occasione del Campionato Europeo di Calcio, la Birreria di Eataly Roma si trasforma in ‘Birreria dello Sport’. Con la riapertura anche degli spazi interni (oltre alle terrazze), tutti i tifosi potranno seguire le partite della Nazionale e gli altri match fino alla partita finale, sui maxischermi del primo piano dello store di Ostiense. Non solo: nella Birreria dello Sport, va in scena un’iniziativa dedicata agli Europei di Calcio. Eataly Roma schiera il panino dedicato agli Azzurri e un panino ‘avversario’ per ogni squadra con la quale l’Italia si scontrerà e che sarà disponibile, a partire da due giorni prima e fino a due giorni dopo l’incontro calcistico. [TUTTE LE INFORMAZIONI]

(RomaToday)