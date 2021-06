Il Roma pride e non solo: strade chiuse e bus deviati nel week end

Sabato e domenica in diversi quartieri ci saranno anche le iniziative di ‘Spaccio Arte’

Dal Roma Pride, che torna in piazza dopo lo stop forzato dello scorso anno a causa della pandemia, sabato 26 giugno alle 17 in piazza Vittorio Emanuele, fino al manifestazione indetta da Asia Usb per il diritto all’abitare alle 15 in piazza indipendenza, finendo con la pedonalizzazione dei Fori Imperiali di domenica. Non solo, domani e dopodomani, nelle periferie sono previsti anche diversi appuntamenti di ‘Spaccio Arte’, l’iniziativa itinerante del Campidoglio. Sarà un week end con diverse iniziative a Roma quello che verrà e che vedrà, quindi, costretti gli autobus a deviare diverse linee e con gli automobilisti che dovranno fare i conti anche con una serie di strade chiuse.

Sabato con manifestazioni e ‘Spaccio Arte’

Dalle ore 15.00 alle ore 17.00, manifestazione in piazza Indipendenza. Le linee 38-60-61-62-66-75-82-90-92-223-310-360-492-649-C2-C3, potrebbero subire deviazioni e/o limitazioni. Dalle ore 17.30 alle ore 20.00 manifestazione in piazzale di Porta Pia, le linee 60-61-62-66-82-90-490-495, potrebbero subire deviazioni e/o limitazioni.

Dalle ore 16.00 alle ore 21.00, manifestazione socio-culturale “Spaccio Arte”, chiusura di via Mechelli tra via Tanfro e piazza Bozzi, linee 344-424 in direzione via Eretum e proveniente da Ponte Mammolo, da via Morrovalle, proseguono per la stessa, via Montegiorgio, normale itinerario; linea 344 in direzione stazione Nuovo Salario da via Montegiorgio, via Recanati, via Fiuminata, normale itinerario.. Temporaneamente soppresse le fermate n. 78185-78186-78187-78188.

Dalle ore 16.30 alle ore 17.30 manifestazione in piazza Vittorio Emanuele II, le linee tram 5-14 e le linee bus 50-105-360-590-649, potrebbero subire deviazioni e/o limitazioni. Dalle ore 18.30 e dalle ore 20.30, manifestazione in piazza della Repubblica, le linee 40-60-61-62-64-66-70-71-82-85-170-492-590-910-H, potrebbero subire deviazioni e/o limitazioni.

Dalle ore 18.00 alle ore 20.30, manifestazione socio-culturale “Spaccio Arte”, chiusura di via dell’Archeologia. La linea 058 in direzione Tor Vergata, da viale di Tor Bella Monaca, prosegue per la stessa, rampa di accesso in via Anderloni, normale itinerario; in direzione Ponte Mammolo, da via Anderloni, rampa di accesso a via di Tor Bella Monaca, inversione di marcia, normale itinerario. Linea bus 20, da via di Tor Bella Monaca, prosegue per la stessa in entrambi i sensi di marcia, normale itinerario. Temporaneamente soppresse le fermate n° 76728-76384-76385-76386-76387-76367-76368-76369-76370-77033.

Domenica doppia iniziativa di ‘Spaccio Arte’

Dalle ore 16.00 alle ore 21.00, manifestazione socio-culturale “Spaccio Arte”, chiusura e pedonalizzazione di via Mechelli tra via Tranfo e piazza Bozzi, linee 120F-424 solo in direzione viale Recanati e Proveniente da Ponte Mammolo, da via Morrovalle, proseguono per la stessa, inversione di marcia altezza via Montegiorgio. Temporaneamente soppresse le fermate n. 78185-78186-78187-78188-78180-78181-78182-78183.

Dalle ore 18.00 alle ore 20.30, manifestazione socio-culturale “Spaccio Arte”, chiusura di via dell’Archeologia. La linea 058F in direzione Grotte Celoni, da viale di Tor Bella Monaca, prosegue per la stessa, rampa di accesso via Anderloni, normale itinerario; in direzione via Longoni, da via Anderloni, rampa di accesso a via di Tor Bella Monaca, inversione di marcia, normale itinerario. Linea bus 20, da via di Tor Bella Monaca, prosegue per la stessa in entrambi i sensi di marcia, normale itinerario. Temporaneamente soppresse le fermate n° 76728-76384-76385-76386-76387-76367-76368-76369-76370-77033.

Pedonalizzazione Fori Imperiali del 26 giugno

Domenica, inoltre, torna la consueta pedonalizzazione dei Fori Imperiali che costringerà diverse linee bus a cambiare percorsi. La Linea 51 (circolare) in direzione San Giovanni devia T. Marcello-Petroselli-Bocca Verità-C. Massimo-Porta Capena-S.Gregorio-Vibenna; in direzione largo Chigi devia Celio Vibenna-S.Gregorio-Porta Capena-Circo Massimo-Petroselli-Teatro Marcello. La Linea 75 in entrambe le direzioni devia Labicana – Merulana – Esquilino-Santa Maria Maggiore – Cavour. La Linea 85 in direzione Travertino devia T.Marcello-Petroselli-B.Verità-C.Massimo-P.Capena-S.Gregorio.C.Vibenna; in direzione Termini devia Celio Vibenna-S. Gregorio-Porta Capena-Circo Massimo-Cerchi-Petroselli-Teatro Marcello. (Dalle ore 20.00 via del Circo Massimo, via della Greca, piazza della Bocca della Verità, via Petroselli). La Linea 87 in direzione C. Albani devia T.Marcello-Petroselli-B.Verità-C.Massimo-P.Capena-S.Gregorio.C.Vibenna; in direzione Lepanto MA devia C. Vibenna-S.Gregorio-Porta Capena-Circo Massimo-Cerchi-Petroselli-Teatro Marcello. (Dalle ore 20.00 via del Circo Massimo, via della Greca, piazza della Bocca della Verità, via Petroselli). La Linea 118 in entrambe le direzioni da pza Venezia devia T. Marcello-Petroselli-Bocca Verità-Circo Massimo-Porta Capena. La Linea nMB in direzione stazione metro Laurentina non transita da stazione metro B Colosseo devia via Cavour-via degli Annibaldi-via Nicola Salvi- Colosseo; in direzione Rebibbia devia Colosseo-Labicana-Merulana-Santa Maria Maggiore-Esquilino.

Le altre deviazioni di domenica in via Portuense, viale Trastevere e piazza di Porta Portese

Domenica, inoltre, altre deviazioni riguardano la zona di via Portuense, viale Trastevere e piazza di Porta Portese. Le Linee 170-781 non transitano in via degli Orti di Cesare e vie Porta e Pascarella. Deviate in via Rolli e via degli Stradivari. La Linea 170 in direzione Termini – Fermate non attive 70934-72045-72046 fermate attive 77706-77707; in direzione Agricoltura – Fermate non attive 72075-70951- fermate attive 77709. La Linea 781 in direzione piazza Venezia – Fermate non attive 70934-72045-72046-fermate attive 77706-77707; in direzione Magliana/Scarperia -Fermate non attive 72045-70951-fermate attive 77709. La Linea 719 non transita vie Porta/Pascarella. Deviata via degli Orti di Cesare, via Rolli e via degli Stradivari. In direzione Partigiani- Fermate non attive 72045-72046- fermate attive 70951-77706-77707; in direzione Candoni- Fermate non attive 72075- fermate attive 77709.

(RomaToday)