Centenario dell’Aeronautica Militare (1923-2023): Avviso Pubblico per la ricerca di sponsorizzazioni finalizzate all’organizzazione delle celebrazioni

Avviso Pubblico per la ricerca di sponsorizzazioni finalizzate all’organizzazione delle celebrazioni per il Centenario dell’Aeronautica Militare (1923-2023).

SI RENDE NOTO

che Difesa Servizi S.p.A, società in house del Ministero della Difesa, in esecuzione della Determina n. 44 del 24 marzo 2021 con la quale si approva il presente avviso pubblico, intende procedere alla ricerca di sponsorizzazioni al fine di reperire risorse economiche da destinare all’organizzazione di un ciclo di eventi finalizzati a celebrare il “Centenario dell’Aeronautica Militare” che si svolgeranno su tutto il territorio nazionale ed in paesi esteri nel biennio 2022-2023, con eventuali prolungamenti nel 2024, nelle località sedi di enti e reparti dell’Aeronautica Militare.

Le celebrazioni si pongono come obiettivo quello di diffondere i valori dell’Aeronautica Militare, l’evoluzione dello strumento aereo fin dalle sue origini, le correlate competenze tecniche, manutentive e industriali, la passione e la capacità di adeguarsi alle nuove sfide nonché trasmettere e infondere lo spirito di squadra che caratterizza la Forza Armata, non tralasciando il carattere commemorativo del Centenario per ricordare l’eroismo ed il sacrificio degli aviatori.

I progetti delle celebrazioni oggetto di sponsorizzazione sono in corso di programmazione. Questi verranno resi noti con successivi atti e comunicati ai singoli soggetti partecipanti alla presente procedura. Le proposte economiche formulate saranno esaminate nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità.

Al riguardo, si precisa che detto avviso, reso noto ai sensi di quanto disposto dall’art. 19 del D.lgs. n. 50 del 2016, si configura quale avviso pubblico per la manifestazione di interesse.

Il presente avviso, inoltre:

non è in alcun modo vincolante per Difesa Servizi p.A.;

è preordinato a verificare la disponibilità esistente da parte di soggetti pubblici e privati al finanziamento, in qualità di Sponsor, delle celebrazioni di cui sopra.

Testo completo dell’avviso

Avviso_pubblico_Sponsorizzazioni_Centenario_AM

Comandante Col. Rosario D’Auria

cell. +39 366 620 8018