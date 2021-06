Antica Monterano: una lezione di Tai Chi dello stile Yang offerta dalla Sifu Emanuela Ceccacci

Una lezione di Tai Chi dello stile Yang offerta dalla Sifu Emanuela Ceccacci (della scuola HungSing di Ladispoli) nella suggestiva cornice della Antica Monterano: VENERDÌ 2 LUGLIO 2021 ALLE ORE 18:30

TAIJI QUAN

Antica Disciplina Marziale

praticata da millenni per i suoi elevati benefici per la salute, custode di uno dei più efficaci metodi da combattimento

Sono molte le trascrizioni dei caratteri cinesi in caratteri latini utilizzati in passato. I due sistemi più importanti sono quello adottato dalla repubblica cinese denominato “Pinyin”, secondo il quale i caratteri 太極拳 vengono trascritti in Taijiquan, mentre il sistema di traslitterazione “Wade-Giles”, molto diffuso negli Stati Uniti, traslittera gli stessi caratteri in Tai Chi Chuan. La nostra Scuola, come tutte quelle facenti parte della Plum Blossom International Federation, adotta prettamente la traslitterazione Tai Chi Chuan.

Votato al benessere

Questa disciplina è rapidamente divenuta popolare in Occidente perché adatta a qualsiasi età, persino in gravidanza poiché non prevede alcuna controindicazione. Le forme, eseguite in modo lento e rilassato, generano calma nel pensiero, liberano la mente e sciolgono le tensioni fisiche. Attraverso una pratica costante si potranno contrastare efficacemente stress, insonnia ed altri mali legati allo stile di vita moderno, migliorerà la propria flessibilità, la capacità di concentrazione e di reazione favorendo un profondo equilibrio interiore. Attraverso la riscoperta della propria essenza sarà possibile il raggiungimento di quella serenità e di quell’armonia indispensabili per una vita sana e felice

Arte gentile

Il Taiji Quan (Tai Chi Chuan) è un’antica Arte Marziale Cinese. Basato principalmente su movimenti lenti, fluidi come la seta e sincronizzati, questa delicata pratica cinese è ben conosciuta per i suoi elevati benefici per la salute. Praticato da millenni per le sue capacità rigenerative, il Taiji Quan è un’arte gentile dalle innumerevoli risorse terapeutiche. Attraverso i suoi movimenti armoniosi, particolarmente fluidi e circolari, il corpo si tonifica e grazie alla profonda respirazione gli organi interni rinvigoriscono mantenendosi elastici ed in perfetta efficienza anche in età avanzata. Stile Interno di Kung Fu, il Taiji Quan si pone come obbiettivo di risvegliare il Qi (energia vitale) attraverso un giusto equilibrio tra Yin e Yang. In Cina, dove il Taiji Quan si pratica da oltre 600 anni, non è soltanto un modo per sentirsi bene: è una terapia, uno strumento di prevenzione ed un rimedio per quasi tutti i disturbi, compresa l’artrite.

Disciplina marziale

Antica disciplina marziale creata per esercitare il corpo, la mente e lo spirito, il Taiji Quan è fondato sulla teoria del respingere l’avversario senza opporre forza alla forza, non a caso questo metodo è molto famoso anche per il suo alto livello di efficacia in combattimento.

Solo nella nostra Scuola…

Solo nella nostra scuola potrai studiare alcune delle forme più avanzate e segrete dello stile Yang, come la forma del Fa Jing, la forma del Piccolo Cerchio ed altre ancora. All’interno della Hung Sing Kung Fu Schools sarà possibile lo studio dell’intero sistema: Forme originali di mano dello stile Yang; Forme con armi di Tai Ji; Tui Shou; Applicazione dei movimenti per la difesa personale; Esercizi di meditazione e Chi Kung.

Giuseppe Pagano, Emanuela Ceccacci e Daniela Snow