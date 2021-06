Scontro fra auto e moto, muore ottantenne

Incidente mortale a Ferretto. Nello scontro tra auto e scooter ha perso la vita un uomo di 82 anni. L’impatto si è verificato intorno a mezzogiorno.

L’incidente si è verificato nella tarda mattinata di sabato 19 giugno sul tratto della strada regionale 71, al confine tra i due Comuni di Castiglione del Lago e Cortona in Toscana.Per l’uomo non c’è stato nulla da fare. E’ stato sbalzato dalla moto per alcuni metri. Ferita la moglie di 81 anni che viaggiava sullo scooter insieme al marito. La signora ha riportato gravi traumi ed è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso Pegaso per trasportarla in ospedale. La paziente è stata ricoverata all’ospedale Le Scotte di Siena e le sue condizioni sono ritenute gravissime, lotta tra la vita e la morte.

I due coniugi, originari di Pistoia, erano in zona per una vacanza.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della polizia municipale, i carabinieri del comando di Città della Pieve e i vigili del fuoco.

(Quotidianodellumbria)