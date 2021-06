EDILIZIA SCOLASTICA, MINNUCCI (PD): “REGIONE FINANZIA LA SISTEMAZIONE DEL PLESSO SCOLASTICO DI VIA VERDI”

“Una risposta concreta ad un problema che è durato troppo a lungo. La Regione Lazio ha appena approvato il finanziamento in favore del Comune di Anguillara Sabazia per la sistemazione del plesso scolastico di Via Verdi.

Correttamente chiamata in causa dall’Amministrazione comunale, la Regione Lazio ha risposto presente e non poteva essere altrimenti.” Lo ha dichiarato il Consigliare regionale Emiliano Minnucci “Questo passaggio è figlio di un’interlocuzione seria tra istituzioni e forze politiche, da un’attività amministrativa di verifiche tecniche e progettualità auspicate da tutti. Ora il passaggio alla Pisana in commissione VI e l’ultima ratifica in giunta. Rimane il rammarico di non essere stati ascoltati al momento dell’improvvida chiusura dell’edificio. Allora cercammo in tutti i modi di farlo capire, ma senza essere presi in considerazione. Ora acceleriamo e restituiamo la loro scuola, ancora più bella ed accogliente, ai nostri figli.”

