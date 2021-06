Primarie centrosinistra a Roma, vince Gualtieri con il 62 per cento: «Onorato della fiducia, ora al lavoro»

Secondo Giovanni Caudo, presidente del III Municipio, al 15 %

Il dem Roberto Gualtieri ha vinto le primarie di centrosinistra con il 62 per cento dei consensi: è il risultato parziale, arrivato in tarda serata, quando i seggi scrutinati sono 42 su 187, ovvero il 25 per cento. L’ex ministro dell’Economia, che correrà da sindaco alle prossime amministrative, ha staccato di netto gli altri competitor: Giovanni Caudo, presidente del III Municipio, si è piazzato secondo al 15,1 per cento, seguito da Imma Battaglia (Liberare Roma) al 7,2 per cento, Palo Ciani (Demos) al 6,3 per cento, Stefano Fassina (Si) al 5 per cento, Tobia Zevi al 2,8 per cento e Cristina Grancio all’1,1 per cento. «Una bellissima giornata di democrazia – le parole di Gualtieri subito dopo la vittoria – . Sono onorato della fiducia che mi è stata accordata».

Scongiurato il rischio della scarsa affluenza: alle consultazioni hanno partecipato in 45 mila, superando i 43 mila del 2016. La giornata afosa non ha dissuaso gli elettori, in coda ai gazebo fin dal mattino. I timori per un crollo della partecipazione si sono dissolti quando, alle 13, si sono raggiunti i 23 mila votanti (altri 3 mila sulla piattaforma online) e tra gli organizzatori ha iniziato a diffondersi un cauto ottimismo (alle 19 sono cresciuti a 37 mila). Gualtieri, tra i primi a votare al seggio in piazza di Donna Olimpia (in fila a Monteverde anche il regista Nanni Moretti), si è detto subito entusiasta dell’adesione «straordinaria», nonostante il caldo e l’attesa per la partita degli Europei di calcio tra Italia e Galles all’Olimpico. In piazza Mazzini ha barrato la scheda il governatore del Lazio, Nicola Zingaretti, che su Twitter ha augurato «buon voto a tutti», per ringraziare poi i romani ed esortare a fare tutti squadra con il vincitore. Alle 17 in piazza di Santa Maria Liberatrice, a Testaccio, è arrivato anche il segretario nazionale del Pd, Enrico Letta che, con la vittoria di Gualtieri ormai certa, ha esultato per il «successo». Si è invece astenuto dal commentare le frecciate di Carlo Calenda, che con la sua candidatura civica rischia di sottrarre voti al centrosinistra. Alle 9 il leader di Azione ha postato sui social il fac simile della scheda elettorale sulla quale era riportato soltanto il nome di Gualtieri segnato con una X: «Alla voce primarie aperte. Un vero esercizio di democrazia». Ma il leader del Nazareno ha preferito non raccogliere la provocazione: «Oggi (ieri, ndr) non ci sono polemiche da fare, bisogna solo essere contenti. Non sentirete da me una sola parola polemica».

Meno facile arginare i malumori interni alla coalizione per il modello di scheda pubblicato, tra gli altri, sulla pagina Facebook del Pd Roma. Nei commenti Imma Battaglia ha espresso tutta la sua rabbia: «Se oscurare gli altri nomi è il vostro modo, alzo le mani. Ma voi dovreste vergognarvi! Questo post è totalmente manipolatorio e non riporta la verità, oltre a manifestare l’arroganza politica di un partito che non vuole, ancora una volta, mettersi in discussione. Siamo in sette e la vostra censura è inqualificabile». Critico anche Caudo, che ha scritto: «Arrivano notizie di comportamenti sospetti in alcuni seggi, frutto forse anche di disorganizzazione. Il mio auspicio è che tutte le fasi del voto si svolgano secondo le regole e i principi di lealtà». Le segnalazioni, un paio arrivate dalla zona di Centocelle, hanno sollevato dubbi sul voto degli stranieri. Già nel 2013 – a lanciare l’alert era stata Cristiana Alicata, nella direzione regionale del Pd Lazio – si erano registrate analoghe proteste per alcuni rom «infiltrati» alle primarie. Ma Letta ha subito chiarito: «Nessuno sconquasso interno. Quando un risultato è meno scontato si dice che c’è uno sconquasso, quando è meno combattuto si dice “vergogna, è tutto già deciso”».

