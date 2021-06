Speranza: “Quarantena obbligatoria di 5 giorni e tampone per chi proviene dalla Gran Bretagna”

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, con un post su Facebook ha affermato di aver firmato l’ordinanza

In Gran Bretagna la situazione è molto critica: dopo essere usciti ampiamente dall’emergenza in primavera, ora Oltremanica torna la paura Covid.

A scombinare i piani è stata la variante indiana, conosciuta anche come la variante Delta, che ha colpito la Gran Bretagna stessa.

Anche in Italia, in modo silente, la variante indiana del covid sembra essere approdata ed il ministro Speranza per arginare precauzionalmente il problema ha deciso di “firmare una nuova ordinanza che introduce una quarantena di 5 giorni con obbligo di tampone per chi proviene dalla Gran Bretagna”.

Lo ha annuncia con un post su Facebook il ministro della Salute, Roberto Speranza.

(Globalist)