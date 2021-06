L’Associazione Umanitaria Trevignanese, in partneriato con l’Associazione Formae Mentis e con la cooperativa Il Trifoglio ha vinto il bando comunità solidali 2019, con il quale è stato finanziato il progetto: “Supporti per l’Inserimento sociale e l’autonomia delle persone disabili” destinato a 15 disabili della ASL RM4 distretto3 (Anguillara Sabazia, Bracciano, Canale Monteranno, Manziana, Trevignano Romano). Il progetto sarà condotto dalle cooperative dei servizi sociali del territorio che metteranno a disposizione figure professionali dotate della necessaria esperienza e competenza per la gestione della particolare utenza. L’Associazione Formae Mentis organizzerà alcune attività laboratoriali all’interno della struttura residenziale: “IL TRIFOGLIO” della quale è socia, e offrirà la guida per alcune uscite sul territorio riservate al gruppo di disabili coinvolti nel progetto. Faranno da tutor anche ragazzi abili appositamente formati dall’Associazione.

L’Associazione Umanitaria Trevignanese sta reclutando gli utenti, valutando le particolari disabilità coinvolte e i relativi PAI. Sulla base dei bisogni dei ragazzi saranno poi decise le attività. Il progetto è destinato in primis ai particolari utenti assegnatari delle case in co-housing de IL TRIFOGLIO che da anni aspettano che decolli un progetto di vita complessivo che permetta loro di vivere quelle case. Proprio per questo saranno coinvolte figure professionali capaci di dinamizzarsi con le diverse disabilità. Altro obiettivo del progetto è quello di offrire sostegno alle persone disabili permettendo loro di superare l’isolamento e la solitudine e realizzando quindi l’integrazione, in particolare con la comunità di appartenenza. Un filo rosso che continua a legarli al territorio… Un momento di sollievo anche per le famiglie che arriva in un periodo particolare dopo tante restrizioni e rigidità e che hanno vissuto in questo periodo ancora di più le chiusure e l’emarginazione…

Letizia Bernardi