Marco Crocicchi incontra i cittadini: prima uscita pubblica, dopo mesi di blocco per covid

Marco Crocicchi Sindaco – Il Coraggio di Cambiare.

“La bellezza della condivisione”: questo lo slogan dell’incontro

Grande successo per la prima “uscita pubblica” del candidato Marco Crocicchi ai giardini di via Borsellino.

Dopo le numerosissime, e molto partecipate, iniziative di ascolto e approfondimento organizzate nei mesi scorsi mediante la piattaforma Zoom, finalmente si è potuto tornare ad incontrarsi “fisicamente, in carne e ossa.

La partecipazione è stata oltre ogni previsione: non solo “militanti” e rappresentanti delle varie organizzazioni – partiti e associazioni – che sostengono Marco Crocicchi, ma tanti cittadini interessati a porre domande; e molti giovani, ragazze e ragazzi.

Queste le parole di Crocicchi: