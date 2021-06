Il Comandante del Corpo Intercomunale di Polizia Locale, Claudio Pierangelini, risponde alle accuse circa un uso improprio degli autovelox

“Noi facciamo solo un servizio di prevenzione e tutela della sicurezza, che gli stessi residenti di Vigna di Valle hanno più volte sollecitato”.

Questa è la replica del Comandante del Corpo Intercomunale di Polizia Locale, Claudio Pierangelini, alle accuse recentemente mosse circa un uso improprio degli autovelox nella citata frazione di Bracciano. “Al Comune d non servono i soldi delle multe, dato che è uscito dal dissesto finanziario, anzi gli introiti derivanti dalle sanzioni sono utilizzati tra le altre cose proprio per la manutenzione delle strade e per altri servizi ai cittadini. Questo è un servizio di prevenzione e tutela della sicurezza dei cittadini per il quale i nostri agenti non percepiscono neanche alcuna indennità aggiuntiva”. Così il Comandante risponde all’illazione di inviare le pattuglie di rilevazione della velocità a Vigna di Valle per multare quanti più cittadini possibili, al solo fine di impinguare le casse del Comune. “Il Corpo di Polizia Locale che coordino pur essendo sotto organico, garantisce una postazione per i rilevamenti della velocità con agenti presenti sul posto due o tre volte a settimana”, aggiunge Pierangelini che sottolinea la funzione di vicinanza ai cittadini svolta dai suoi agenti. “Sono dieci anni che a Vigna di Valle siamo presenti a tutela della sicurezza dei residenti della zona. Cerchiamo di intervenire ed essere presenti, distraendo, a volte, personale da altri servizi, parimenti rilevanti, proprio per tutelare i cittadini. Operiamo in un centro urbano, dove la velocità massima è di 50 km orari e dove invece ad esempio abbiamo intercettato automobilisti che superavano i 100 km. Questo testimonia l’importanza della nostra presenza, proprio per prevenire infrazioni e situazioni di pericolo”. Il Comandante entra nello specifico delle sanzioni contestate da alcuni automobilisti: “Le ingiuste rilevazioni che ci contestano sono state effettuate regolarmente, dato che le postazioni di controllo sono sempre preventivamente segnalate; le violazioni sono rilevate con un dispositivo debitamente omologato, collaudato e tarato. Inoltre l’agente di polizia locale è sempre presente durante l’accertamento. Infine ai sensi dell’articolo 203 del Codice della strada ogni automobilista che si ritenga ingiustamente sanzionato può sempre fare ricorso”

Cinzia Orlandi