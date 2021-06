“Badminton & Non Solo” a Bracciano.

Si è tenuto il 18 giugno 2021 al palasport della Provincia di Roma a Bracciano l’evento “Badminton & Non Solo” promosso dall’associazione Access&motion di Bracciano che da alcuni anni si prodiga,

in sinergia con le altre associazioni di settore, per rendere più vivibile il nostro caratteristico territorio cercando di migliorare la qualità della vita dei cittadini.

L’evento si è svolto alla presenza delle autorità comunali di Bracciano: l’Assessore alla Cultura sig.ra Claudia Marini e l’Assessore dei Servizi Sociali sig.ra Roberta Alimenti; del pastore Stefano Paris della Chiesa Avventista del Settimo Giorno di Oriolo Romano; del col. SME Roberto Punzo, campione paraolimpico; dei rappresentanti di alcune Associazioni di settore.

La Chiesa Avventista del Settimo Giorno ha indetto, nei mesi scorsi, una raccolta di beneficenza denominata “I baci di Laura” ed il ricavato è stato destinato all’Associazione Access&motion che ha acquistato una sedia a ruote, dotata di sistemi di protezione e di sicurezza antiribaltamento, adatta per varie attività sportive.

Il pastore Stefano Paris ha sottolineato il proprio stupore in quanto l’iniziativa ha superato ogni previsione ed ha citato il passo del capitolo 13, versetto 12, della seconda lettera ai Corinzi, nel quale San Paolo dice: “Salutatevi a vicenda con il bacio santo”.

Da alcuni interventi che si sono succeduti è emersa la difficoltà vissuta in questo periodo di pandemia ma anche la speranza di poter riprendere tutte quelle attività interrotte per continuare a seminare, soprattutto nei nostri giovani, il germe di una mentalità nuova, inclusiva, e aperta agli altri con generosità e condivisione.

Nel prendere la parola il col. Roberto Punzo ha detto che “non bisogna avere paura delle differenze ma occorre valorizzarle. Lo sport paraolimpico è un modo diverso di pensare lo sport, che valorizza la partecipazione nell’ottica dell’inclusione sociale. Lo sport è una risorsa fondamentale: lo sport è la condivisione di valori”.

Successivamente sono scesi in campo gli atleti paraolimpici ed alcuni giovani, che hanno intrapreso da poco tempo questo sport, per dare dimostrazione del gioco. Padrino dell’evento stesso è stato il col. Punzo, detentore di 2 titoli italiani WH doppio maschile (2019; 2018) e 13 presenze in maglia azzurra tra le quali le partecipazioni ai World Championships (2017; 2015) e agli European Championships (2018; 2016).

Il Badminton è uno sport che consiste nel colpire con una racchetta un oggetto leggero di forma conica aperta, chiamato volano, facendogli oltrepassare la rete e mandandolo nella metà campo opposta, dove dovrà essere ribattuto al volo dall’avversario. Il campo di gioco non richiede particolari accorgimenti se non le diverse strisce adesive da applicare sul pavimento in parquet o pvc.

Access&motion ringrazia calorosamente tutti coloro che hanno partecipato: l’ASD Basket di Bracciano che ha concesso l’uso della tensostruttura fornendone le attrezzature; la Federazione Italiana Badminton (FIBa); l’Ass. Bracciano Badminton; l’AISM; l’Ass. culturale l’Agone nuovo; il Lions Club distretto 108L; l’Ass. di tiro con l’arco Compagnia degli Etruschi di Trevignano Romano; l’Ass. culturale Forum Clodii, e gli amici Mario e Maria Grazia Scarafoni, della Delegazione FISAR di Manziana, che hanno offerto e servito il brindisi di saluto.

Emilio Presciuttini, access&motion