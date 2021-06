AFLB associazione fibromialgici lago di Bracciano: importante iniziativa

La fibromialgia è una malattia muscolo scheletrico altamente invalidante , stimato in italia oltre 2 milioni di persone che ne soffrono.

Riconosciuta dall’OMS ma non in Italia.

La fibromialgia racchiude quasi cento sintomi ,stanchezza cronica, dolori ovunque h24, crampi muscolari, colon irritabile ,insonnia, cefalee, prurito improvviso con arrossamenti cutanei, molti sono colpiti, il mio peggior sintomo, ai bulbi oculari con dolori e biblopie importanti.

Un sintomo che é presente con notevole rilevanza e la fibrofog, annebbiamenti che ti isolano sempre piu’ portando alla depressione, necessario un percorso cognitivo comportamentale.

L’associazione AFLB associazione fibromialgici lago di Bracciano Roma e dintorni nasce per supportare i malati del nostro territorio con innanzitutto la nostra presenza e di seguito materialmente per dare loro la possibilità di curarsi per quel che si può in quanto non ci sono cure specifiche ,lottiamo anche per la ricerca , ovvio senza ricerca non puo esserci riconoscimento e inserimento nei LEA.

Un folto numero di specialisti fanno parte dell’associazione capitanati dal presidente onorario prof Altomonte Lorenzo reumatologo.

grande partecipazione all’evento

Maria Elisa Pezone