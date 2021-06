Orban fa approvare una legge anti-Lgbt: Bruxelles apre un dossier

La portavoce Ue: “Non c’è posto per la discriminazione, l’Unione ha una chiara presa di posizione contro le disuguaglianze”

Il premier ungherese Orban continua con le sue politiche anti-diritti civili, ma questa volta l’Europa si muove e prende provvedimenti. La Commissione europea “è al corrente della legge adottata in Ungheria” sugli Lgbt. Lo afferma un portavoce dell’esecutivo comunitario rispondendo alle domande dei giornalisti.

Il portavoce ha poi ricordando quanto detto in altre occasioni dalla presidente Ursula von der Leyen, secondo la quale nella Ue “non c’è posto per la discriminazione” e che Bruxelles ha una chiara presa di posizione contro le disuguaglianze.

“Stiamo analizzando la legge, quello che faremo dipende da quello che scopriremo e se sarà o meno compatibile con le leggi europee – ha aggiunto un’altra portavoce -. Se dessimo un parere in anticipo non saremmo credibili”.

Nei giorni scorsi l’Ungheria ha approvato una legge che vieta la ‘promozione’ dell’omosessualità ai minori.

(Globalist)