Marcucci insiste a martellare Letta: “Vanno ripresi i rapporti con i riformisti”

L’ex capogruppo al Senato in passato legato a Renzi non vuole che il partito guardi troppo a sinistra

Per Enrico Letta se non ci fosse l’alleanza con il Movimento 5 Stelle non si potrebbe battere la destra; ma dall’altra parte, nell’ala riformista – non proprio in buono rapporti con l’ex premier Giuseppe Conte – non la pensano così ed infatti ci sono pressioni per una alleanza con i centristi.

“Nel famoso sondaggio ordinato dai senatori Pd, mi inorgoglisce il forte sostegno dei nostri elettori a Draghi e a Mattarella. Quanto alla Meloni più popolare di Renzi, credo che il leader di IV paghi ancora lo scotto di aver abbandonato il partito. Detto questo, il Pd deve tornare ad essere baricentrico ed attrattivo per tutti i partiti dell’area riformista”.

Lo ha detto il senatore dem Andrea Marcucci intervenendo a L’Aria che tira su La7.

(Globalist)