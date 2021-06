Fontana smentisce Zangrillo: “Attenti alla variante indiana, usiamo la mascherina”

Il presidente della Lombardia: “Anche chi è stato vaccinato e ha preso la variante del Covid19, in piccola parte, infinitesimale, ha avuto conseguenze gravi”

L’altro giorno una bella foto dell’ineffabile Zangrillo senza mascherina.

Ovvio che il professore voleva dire che se si è soli e senza nessuno intorno indossarla non serve.

Ma è altrettanto vero che questo tipo di messaggi viene interpretato in altro modo e, purtroppo, gli assembramenti senza mascherina già si vedono.

E purtroppo la variante delta, ossia quella indiana, potrebbe sconvolgere i piani esattamente come sta accadendo nel Regno Unito.

“Leggo sui quotidiani che la variante indiana si sta diffondendo molto in Inghilterra e che ha avuto qualche caso in Regione Lombardia e in Italia: dobbiamo stare attenti perché si diffonde più facilmente ed è meno sensibile al vaccino. Anche se chi è stato vaccinato e ha preso la variante del Covid19, in piccola parte, infinitesimale, ha avuto conseguenze gravi”.

Lo ha detto il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, a Mattino Cinque. “Ciò non toglie che gli inviti a mantenere la cautela vadano ripetuti, stiamo attenti, continuiamo a usare la mascherina e il distanziamento, il virus non è finito ancora”, ha aggiunto.

(Globalist)