Mille Miglia, appuntamento (anche) a Civita Castellana

Ci siamo! Accendete i motori o meglio accorrete a vedere il passaggio della Mille Miglia a Civita Castellana. Le auto storiche di questa prestigiosa competizione per la prima volta effettueranno il controllo orario in piazza del Duomo, dopo aver attraversato il centro storico.

Era il 1935 quando la passerella delle auto d’epoca sfilò per le vie civitoniche, è proprio il caso di dire che è un evento quasi centenario.

L’iniziativa è stata possibile grazie: al patrocinio del comune di Civita Castellana , all’interessamento diretto del sindaco Luca Giampieri, del vicesindaco Matteo Massaini e dell’assessore al turismo Simonetta Coletta. Si è voluto organizzare un comitato esecutivo formato da Mario Cassieri, Sandro Verticchio, Roberto Mindel, Angela Consoli, Serena D’Ascanio, Ugo Baldi.

La corsa più bella del mondo arriverà da Roma verso le 6.00 di venerdì 18 giugno, è un occasione da non perdere, il sonno di certo si può recuperare ma, è un’occasione per valorizzare e promuovere lo sport e la cultura e la memoria storica di Civita Castellana, per ridar vita al centro storico, concetto a cui l’amministrazione Giampieri tiene particolarmente.

Invitiamo tutti a dimostrare il loro entusiasmo e passione ai piloti partecipanti.