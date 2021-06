Fratoianni: “Gravissimo che si sia permesso a una milizia privata di agire come una squadraccia”

Il segretario di Sinistra Italiana: “La ministra dell’Interno dovrà venire in Parlamento e spiegare cosa è successo. Bene che il ministro del lavoro abbia chiamato il questore. Ma non basta”

Veramente un segnale allarmante con un gruppo di guardie private che ha aggredito con le mazze un presidio di lavoratori licenziati davanti agli uffici di una società.

“Che si sia permesso ad una milizia privata di fare quello che ha fatto stanotte a Tavazzano davanti alla Fedex Tnt, una vera e propria aggressione squadristica, non è accettabile nel nostro Paese. E’ evidente che le forze dell’ordine presenti non sono intervenute prima. Poteva essere una strage.

La ministra dell’Interno dovrà venire in Parlamento e spiegare cosa è successo.

Bene che il ministro del lavoro abbia chiamato il questore. Ma non basta. In Italia ne abbiamo abbastanza di aziende di logistica che frodano il fisco, che inventano false cooperative per sfruttare i lavoratori, il governo agisca per riportare alla legalità questo settore .

Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni

(Globalist)