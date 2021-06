Festival di Cannes: Re Granchio (The Legend of King Crab) – girato anche a Vejano – sarà presentato alla Quinzaine des Réalisateurs

Il film Re Granchio girato a Vejano ed in Argentina, è a Cannes!

Re Granchio (The Legend of King Crab), il film diretto dai registi italo-americani Alessio Rigo de Righi e Matteo Zoppis, sarà presentato alla 53a Quinzaine des Réalisateurs del Festival di Cannes 2021.

TRAMA

Italia, giorni nostri. Alcuni vecchi cacciatori ricordano insieme la storia di Luciano.

Tardo Ottocento, Luciano è un ubriacone che vive in un borgo della Tuscia. Il suo stile di vita e la sua ribellione al dispotico principe locale lo hanno reso un reietto per il resto della comunità.

In un estremo tentativo per proteggere dal principe la donna che ama, Luciano commette un atto scellerato che lo costringe a fuggire in esilio nella Terra del Fuoco.

Qui, la ricerca di un mitico tesoro, al fianco di marinai senza scrupoli, si trasforma per lui in un’occasione di redenzione. Ma la febbre dell’oro non può seminare che tradimento, avidità e follia in quelle terre desolate.

Re Granchio (The Legend of King Crab) é una produzione RING FILM con RAI CINEMA, in collaborazione con SHELLAC SUD, VOLPE FILMS, WANKA CINE e, in associazione con LASER FILM. Il film é una coproduzione tra Italia, Francia e Argentina.

Fanno parte del cast: Gabriele Silli, Maria Alexandra Lungu, Mariano Arce, Dario Levy, Jorge Prado, Daniel Tur, Severino Sperandio, Bruno Di Giovanni, Claudio Castori, Domenico Chiozzi, Ercole Colnago.

RE GRANCHIO: i registi

Alessio Rigo de Righi e Matteo Zoppis (nati nel 1986) sono due registi italo-americani. La loro collaborazione inizia con il corto documentario Belva nera (2013, Argentina, Italy, 33’) e con il pluripremiato documentario Il Solengo (2015, Argentina, Italy, 70’)

La loro ricerca si concentra sui racconti popolari e le leggende della tradizione contadina, unitamente al meccanismo imperfetto e incompleto con cui la tradizione orale genera sempre nuove storie.

I loro film sono stati selezionati in numerosi festival, tra cui IFF Rotterdam, Göteborg Film Festival, Art of the Real in New York, Viennale, BAFICI, RIDM São Paulo Film Festival e sono stati premiati a Cinéma du Réel, Doclisboa e al Torino Film Festival.

(Universalmovies)