CERVETERI: MULTISERVIZI PUBBLICA PROGRAMMAZIONE INTERVENTI SUL VERDE 14-18 GIUGNO

La Multiservizi Caerite comunica che è online la programmazione settimanale del servizio di manutenzione del verde pubblico (https://bit.ly/3g97uyU). Gli interventi, programmati dal 14 al 18 Giugno, riguarderanno in particolare Cerveteri e alcune frazioni del territorio.

Gli interventi principali si concentreranno sul taglio erba cigli e marciapiedi. In agenda per gli addetti al servizio del verde di Multiservizi la consueta pulizia delle spiagge a Campo di Mare. Taglio erba previsto anche in diversi plessi scolastici del territorio.

La pubblicazione dell’agenda settimanale del verde, così come l’agenda mensile e i report delle attività svolte rientrano nella volontà della Multiservizi di rendere il servizio sempre più efficiente e trasparente per la cittadinanza. A partire dalla seconda metà del 2016 ad oggi questo servizio consente al cittadino di risalire ad ogni singolo intervento svolto in qualunque giorno, avendo a disposizione informazioni su quante ore, quali e quanti operai, quali mezzi e attrezzature sono servite per la singola lavorazione, anche della durata di soli 10 minuti.

Ad oggi sappiamo, ad esempio, che la superficie erbosa su cui Multiservizi esegue il taglio erba, è pari a circa 257.528 mq. Si tratta di 26 ettari dislocati su 13.400 ettari totali di superficie comunale. Le cunette stradali si estendono per 327.784 mq (32 ettari). Non calcolando le campagne cervetrane, il verde orizzontale gestito da Multiservizi corrisponde quindi al 12% di tutta la superficie del territorio urbanizzato di Cerveteri.

Al tema alberature si collegano i dati riguardanti il patrimonio arboreo di Cerveteri, disponibili online. La mappa del censimento di Cerveteri, Cerenova, Campo di Mare è consultabile al seguente link, mentre la mappa del censimento di Valcanneto, I Terzi, Borgo S. Martino, Ceri e Sasso qui. La mappatura digitale del patrimonio arboreo pone l’amministrazione di Cerveteri tra le poche in Italia ad aver ottemperato alla legge n. 10 del 2013 che prevede che tutti i comuni sopra i 15mila abitanti si dotino di un catasto delle alberature, ma soprattutto fra le pochissime realtà ad aver mappato tutti i dati del verde pubblico.

Ufficio Stampa di Multiservizi Caerite.

Il caso del Primo cittadino di Crema, indagata dopo che in un asilo nido comunale un bimbo è rimasto con le dita schiacciate in una porta tagliafuoco, è solo l’ultimo degli episodi che riguardano amministratori locali, Sindaci in particolare, che finiscono, ormai per qualsiasi motivo, sotto accusa da magistratura penale, civile e, ancor più spesso, contabile. Ma se il caso del Sindaco Bonaldi probabilmente non avrà ripercussioni sulla fedina penale dell’amministratore lombardo, ben diversi i recenti esiti di procedimenti penali relativi ad altri amministratori (quello della Sindaca di Torino Appendino il più famoso) che hanno pagato per colpe difficilmente imputabili a chi dovrebbe essere giudicato per la linea politico-amministrativa dell’ente che rappresenta o per reati direttamente imputabili a propri comportamenti o azioni.

L’agone ha deciso di parlarne con i Sindaci del comprensorio, ponendo alcune domande.

Sindaco, qualche esempio concreto?

È molto comuni, quasi inevitabile in Italia, che un sindaco che fa bene il suo mestiere e quindi decide di occuparsi dei problemi concreti della città, finisca sotto indagine. Vi parlo, per esempio di Cerveteri. Ho affrontato e risolto questioni ambientali risalenti agli ultimi cinquant’anni: costruito depuratori dove non c’erano (Ceri e Sasso), rimesso in funzione il depuratore che non andava bene (Campo di Mare) e costruito fogne in interi quartieri che non le avevano (Cerveteri bassa). Grazie a queste azioni l’ARPA ha definito “eccellente” la qualità delle acque del mare della nostra città e Goletta Verde ci ha inserito fra i due punti del Lazio con un mare pulito (cose mai accadute prima). Eppure, in quasi tutte le questioni che vi ho esposto, ho avuto una o più indagini penali (invece dei complimenti). Tutti procedimenti che si stanno concludendo con un nulla di fatto. Ma è veramente inaccettabile.

E il caso di Crema?

È paragonabile a tanti già noti, a quello della Sindaca Appendino indagata perché una persona è morta durante una manifestazione, o ai tanti meno famosi indagati per un incidente su una strada che magari presentava una buca o per le morti legate alle calamità naturali non prevedibili. Cosa potrebbe mai fare un sindaco se arriva un’alluvione o un fiume esonda? È davvero lui il responsabile del controllo? E se anche ammettessimo che lo fosse, lo Stato gli fornisce gli strumenti per intervenire? La risposta è no.

È per questo che nessuno vuole più farlo?

A queste difficoltà si sommano dei costi economici enormi; perché sia chiaro anche se siamo indagati per questioni legate alla nostra attività di sindaci, gli avvocati dobbiamo pagarceli da soli e non costano certo poco. Nonostante questo, se tornassi indietro rifare i il sindaco altre cento volte perché lo ritengo l’impegno politico più emozionante e formativo che esista. Certo sarei più cauto. E la cautela, in casi come questo, comporta che i problemi dei cittadini vengono risolti dopo. Quindi qualcuno ci deve spiegare se veniamo eletti per risolvere problemi atavici (come nel caso di Cerveteri), o se invece dobbiamo pensare ai Magistrati tutto il giorno.

Come se ne esce Sindaco?

Facendo una riforma seria degli enti locali e del Testo Unico che li regolamenta, come ripeto da anni anche a nome di Italia in Comune. Servono maggiori poteri alle autonomie locali e maggiori risorse economiche. Perché se vogliamo che tutte le scuole e le palestre siano a norma o se vogliamo che non ci siano barriere architettoniche nella città o se vogliamo che le strade non presentino buche o che la depurazione funzioni, servono soldi. Poi va immediatamente depenalizzati i reati di abuso d’ufficio e di omissione di atti d’ufficio che sono troppo discrezionali e consentono di far indagare un sindaco senza nessuna reale evidenza di reato. Considerate che OLTRE IL 90% di questi processi si sono conclusi con l’assoluzione dell’indagato. Forse sarebbe stato più intelligente non sperperare tempo e risorse in questo modo.

Si ricandiderebbe Sindaco?

L’ho detto prima: credo che sia una delle esperienze più belle che si possano fare. Certo ci vuole un po’ di incoscienza e non si devono contare i processi. Pensi ieri ho incontrato un ex sindaco (che non è in carica da anni) e mi ha raccontato che sta ancora avendo problemi con i processi legati alla sua attività di allora. Questo è inaccettabile. Con i Parlamentari che hanno delle indennità altissime, nessuna responsabilità e l’immunità. C’è qualcosa che non va, non crede?

Alessio Pascucci

Festival di Cannes: Re Granchio (The Legend of King Crab) sarà presentato alla Quinzaine des Réalisateurs

Il film Re Granchio girato a Vejano ed in Argentina, è a Cannes!

Re Granchio (The Legend of King Crab), il film diretto dai registi italo-americani Alessio Rigo de Righi e Matteo Zoppis, sarà presentato alla 53a Quinzaine des Réalisateurs del Festival di Cannes 2021.

TRAMA

Italia, giorni nostri. Alcuni vecchi cacciatori ricordano insieme la storia di Luciano.

Tardo Ottocento, Luciano è un ubriacone che vive in un borgo della Tuscia. Il suo stile di vita e la sua ribellione al dispotico principe locale lo hanno reso un reietto per il resto della comunità.

In un estremo tentativo per proteggere dal principe la donna che ama, Luciano commette un atto scellerato che lo costringe a fuggire in esilio nella Terra del Fuoco.

Qui, la ricerca di un mitico tesoro, al fianco di marinai senza scrupoli, si trasforma per lui in un’occasione di redenzione. Ma la febbre dell’oro non può seminare che tradimento, avidità e follia in quelle terre desolate.

Re Granchio (The Legend of King Crab) é una produzione RING FILM con RAI CINEMA, in collaborazione con SHELLAC SUD, VOLPE FILMS, WANKA CINE e, in associazione con LASER FILM. Il film é una coproduzione tra Italia, Francia e Argentina.

Fanno parte del cast: Gabriele Silli, Maria Alexandra Lungu, Mariano Arce, Dario Levy, Jorge Prado, Daniel Tur, Severino Sperandio, Bruno Di Giovanni, Claudio Castori, Domenico Chiozzi, Ercole Colnago.

RE GRANCHIO: i registi

Alessio Rigo de Righi e Matteo Zoppis (nati nel 1986) sono due registi italo-americani. La loro collaborazione inizia con il corto documentario Belva nera (2013, Argentina, Italy, 33’) e con il pluripremiato documentario Il Solengo (2015, Argentina, Italy, 70’)

La loro ricerca si concentra sui racconti popolari e le leggende della tradizione contadina, unitamente al meccanismo imperfetto e incompleto con cui la tradizione orale genera sempre nuove storie.

I loro film sono stati selezionati in numerosi festival, tra cui IFF Rotterdam, Göteborg Film Festival, Art of the Real in New York, Viennale, BAFICI, RIDM São Paulo Film Festival e sono stati premiati a Cinéma du Réel, Doclisboa e al Torino Film Festival.

(Universalmovies)

Il caso del Primo cittadino di Crema, indagata dopo che in un asilo nido comunale un bimbo è rimasto con le dita schiacciate in una porta tagliafuoco, è solo l’ultimo degli episodi che riguardano amministratori locali, Sindaci in particolare, che finiscono, ormai per qualsiasi motivo, sotto accusa da magistratura penale, civile e, ancor più spesso, contabile. Ma se il caso del Sindaco Bonaldi probabilmente non avrà ripercussioni sulla fedina penale dell’amministratore lombardo, ben diversi i recenti esiti di procedimenti penali relativi ad altri amministratori (quello della Sindaca di Torino Appendino il più famoso) che hanno pagato per colpe difficilmente imputabili a chi dovrebbe essere giudicato per la linea politico-amministrativa dell’ente che rappresenta o per reati direttamente imputabili a propri comportamenti o azioni.

L’agone ha deciso di parlarne con i Sindaci del comprensorio, ponendo alcune domande.

Sindaco, qualche esempio concreto?

Posso citare il mio di esempio concreto. Sono finito davanti alla Corte dei Conti per una regolare discarica comunale chiusa nel 1987 (l’anno dopo che io ero nato) incredibilmente e inopinatamente inserita dal Ministero dell’Ambiente all’interno dell’elenco delle discariche abusive su cui successivamente la Commissione Europea avviò una procedura di infrazione. Nonostante la mia Amministrazione con un lavoro enorme sia riuscita a dimostrare che la ex-discarica non era né pericolosa né inquinante ottenendo l’espunzione della medesima dalla procedura comunitaria, sulla base di due semplici esposti, uno nazionale e uno locale a opera di un ex consigliere di minoranza, sono finito insieme ai Sindaci precedenti davanti alla Corte dei Conti che mi chiedeva l’agevole cifra di 800mila e rotti euro. Se non avessimo mantenuto la lucidità, probabilmente avremmo rischiato. Invece ne siamo usciti a testa alta, con i giudici che in sentenza hanno evidenziato la correttezza del nostro operato. Tuttavia, sono questioni che ti logorano dentro, che puoi condividere davvero solo con pochissime persone. E che scavano profondamente.

E il caso di Crema?

Solidarietà alla Sindaco, che tra l’altro conosco anche tramite l’esperienza dell’Associazione Comuni Virtuosi. Mi pare si tratti di un atto dovuto, tuttavia sono vicende che sono davvero incredibili. La Sindaco in questione dovrà incaricare un Avvocato, spendere soldi, portarsi un peso che pochissimi altri potranno comprendere davvero. E a volte si rischia davvero. L’onorabilità. I propri averi. Il proprio futuro. Non va bene, non è giusto

È per questo che nessuno vuole più farlo?

Non tutti sono consapevoli di questi rischi. Oggi ancora personale politico che si candida c’è. Tuttavia, il rischio di ritrovarci soprattutto nei comuni sotto i 5mila abitanti con la panchina cortissima esiste. E soprattutto posso notare che persone che potrebbero dare molto alla loro comunità sono sempre più restie.

E poi al di là dei pericoli che personalmente si corrono c’è l’aspetto della onnipervasività della burocrazia. Una roba che farebbe disamorare praticamente chiunque. O si snellisce davvero, o aumenteremo ancora la distanza tra cittadinanza e amministrazione. Con effetti nefasti.

Come se ne esce Sindaco?

C’è bisogno di una riflessione vera sul tema, al di là dei populismi. Faccio un esempio concreto. Io prendo come indennità 560 euro mensili. Se non lavorassi avrei ovviamente dei problemi. Si tratta di una cifra equa? Le responsabilità di un Sindaco di un comune piccolo sono minori o diverse rispetto a un Sindaco di un comune grande, di un consigliere regionale, di un parlamentare? Se nel dibattito pubblico non si apre una discussione onesta sul tema, non andiamo da nessuna parte. Non è la misura spot che risolve il problema. Abbiamo bisogno di una stagione di confronto che “viva” la questione. Assumendola fino in fondo. In Parlamento e nell’opinione pubblica.

Si ricandiderebbe Sindaco?

Certo, mi ricandiderò. Si tratta sempre del mestiere più bello del mondo. E la pandemia mi ha insegnato tanto. Nella mia comunità fortunatamente la nostra è una vicenda popolare e un fatto di umanità, che ha condiviso profondamente il dolore che abbiamo dovuto sopportare su troppi fronti negli ultimi mesi. È un qualcosa che non si può descrivere, solo vivere. E di cui sono, e siamo grati.

Emanuele Rallo