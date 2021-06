Ambiente e turismo sostenibile: con il progetto LABELSCAPE, nasce il portale per le certificazioni europee

Zotta: “Nuovi strumenti per la promozione del territorio e la sostenibilità ambientale”

La Città metropolitana di Roma Capitale e LABELSCAPE, il progetto europeo che si occupa di ambiente e turismo sostenibile, aggiungono un importante tassello alle attività di networking sul territorio.

L’Ente metropolitano partecipa al progetto con l’intento di promuovere il Monumento naturale di Torre Flavia. Obiettivo: migliorare la gestione turistica, sostenibile e responsabile della destinazione costiera attraverso la certificazione di sostenibilità.

Grazie all’impegno dei partner internazionali con cui la Città metropolitana collabora dallo scorso anno, nasce il portale LABELSCAPE, una piattaforma web in cui è possibile trovare un elenco ragionato di tutte le certificazioni di turismo sostenibile presenti sul Mediterraneo e un FORUM per lo scambio di esperienze e consigli per la scelta e le procedure per accedere alle certificazioni stesse. Una sorta di manuale 2.0 sulle certificazioni, accessibile a questo indirizzo: https://sustainablelabels.eu.

“In ogni declinazione delle nostre attività e competenze, nel quadro della strategia complessiva legata allo sviluppo sostenibile e dell’impegno sui punti dell’agenda 2030 e degli accordi nazionali e territoriali sulla sua realizzazione, la Città metropolitana svolge un ruolo di primo piano ed è attenta ad attuare iniziative e progetti concreti che possano costituire un modello da riproporre su tutte le destinazioni turistiche e naturalistiche del territorio metropolitano, legando promozione del territorio, sviluppo del turismo, cura e consapevolezza sui temi ambientali”.

Teresa Zotta, Vice Sindaco della Città metropolitana di Roma Capitale.

Ulteriori informazioni sul progetto e sui suoi partner sono disponibili all’indirizzo https://labelscape.interreg-med.eu