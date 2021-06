 4^ Conferenza Nazionale delle Green City: “Le città verso la neutralità climatica”, v

Il giorno 8 luglio dalle 10.00 alle 13.00 si terrà, in streaming, la 4^ Conferenza Nazionale delle Green City dedicata al tema“Le città verso la neutralità climatica”

La Conferenza è realizzata dal Green City Network in collaborazione con il GSE, con il supporto di CONOU, e inserito nel programma All4Climate – Italy 2021, il calendario delle iniziative nazionali in vista della COP 26.

L’evento è volto a rilanciare l’impegno delle città per il clima, in vista della COP 26 di novembre a Glasgow, promuovere un nuovo protagonismo delle città per il clima e sostenere un rinnovamento del Patto dei Sindaci aggiornato ai target al 2030 e al 2050.

Si stima che le città siano responsabili dei due terzi delle emissioni globali di gas serra: nessun percorso di decarbonizzazione può prescindere da un loro pieno coinvolgimento. La sfida della neutralità climatica è un impegno decisivo per il futuro delle città, ma anche una occasione di riqualificazione ecologica e di miglioramento dello sviluppo locale e del benessere per i cittadini.

In occasione della Conferenza sarà presentata la Carta delle città verso la neutralità climatica, che promuove, con misure puntuali e una vasta gamma degli strumenti, un nuovo protagonismo delle città per la transizione alla neutralità climatica.

