Bracciano, il 16 giugno 2021 presentazione del libro “L’avventurosa e misteriosa vita del Conte di Saint – Germain” di Maria Delfina Tommasini e Giuseppina Mellace

“L’agone Nuovo” compie 28 anni. 28 anni di impegno sociale e di presenza creativa e partecipata nel comprensorio. E vuole ricominciare con un ciclo di eventi culturali dedicati ai cittadini, ai turisti, ai curiosi e agli affezionati sostenitori di un progetto che marcia sempre all’insegna del futuro.

Si comincia con un evento speciale. Una sorprendente chiacchierata con Maria Delfina Tommasini e Giuseppina Mellace, autrici del libro “L’avventurosa e misteriosa vita del Conte di Saint – Germain”.

La presentazione si terrà il giorno 16 giugno 2021 ore 16.00 al Bar Four Friends in Via Braccianense, 59

Di seguito il PROGRAMMA DELL’EVENTO