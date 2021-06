‘Scattiamoci’ Insieme – Incontro fotografico con il tuo PET: MARTEDÌ 15 GIUGNO 2021 DALLE ORE 10:00 ALLE 19:30

Il fotografo Andrea De Ieso sta organizzando una serie di incontri fotografici dedicati al mondo dei PET, animali domestici e alle loro famiglie di umani.

Questi incontri si svolgeranno su appuntamento, a Trevignano Romano, paese che affaccia sul lago di Bracciano.

Il costo per l’evento è libero, il ricavato sarà devoluto all’Associazione Franca Valeri Onlus, per aiutare gli ospiti del rifugio.

L’appuntamento si terrà nei pressi della spiaggia dedicata agli amici a 4 zampe. Avrà una durata variabile, 30/60 minuti.

L’incontro sarà gestito in ottemperanza del distanziamento imposto dalla legge per l’emergenza COVID19.

Cosa aspettate?

Contattate il numero 347.3325979 scrivendo un messaggio con il nome e cognome, il nome del PET e l’orario preferito.

Risponderemo per la conferma.

Ci sarà una selezione di foto, fra le più significative, per la realizzazione del calendario 2022 dell’Associazione Franca Valeri Onlus.

Se il tempo non potesse permettere l’incontro verrà rimandato a data da destinarsi.

