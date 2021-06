Tra Salvini e De Magistris volano gli insulti: “Il sindaco è un fallito”. “Lui un razzista contro i meridionali”

Il capo della Lega era intervenuto agli stati generali della Calabria e aveva attaccato l’ex magistrato che si è candidato alla presidenza della regione

Il leghista accusa: “fallito”. Risposta del primo cittadino: “razzista”. Lo scontro va in scena sulla competizione per la guida della Regione Calabria tra il leader della Lega Matteo Salvini e il sindaco uscente di Napoli, in corsa per la poltrona di governatore della Calabria, Luigi De Magistris.

Salvini è intervenuto agli Stati generali della Lega Calabria a Zambrone, a Vibo Valentia.

“La Calabria ai calabresi, il centrodestra non avrà un candidato che arriverà da Marte ma un candidato calabrese per la Calabria – ha attaccato il leader della Lega -. Ma vi pare normale che questa regione abbia bisogno di De Magistris, il sindaco fallito di Napoli? E’ una roba da quinto mondo”.

(Globalist)