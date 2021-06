Da questa mattina partiranno le vaccinazioni per i dipendenti presso la sede Enel di Civitavecchia.

In virtù della possibilità da parte delle aziende di effettuare presso le proprie sedi la vaccinazione ai lavoratori, l’Enel in collaborazione con la Asl Roma 4 ha individuato un’area per la somministrazione del vaccino AstraZeneca.

Le dosi saranno fornite dalla ASL Roma 4.

La Asl intende essere un punto di riferimento per creare sinergie tra le varie realtà produttive del territorio e garantire al contempo la correttezza delle procedure e della distribuzione dei vaccini.

Asl Roma 4