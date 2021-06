RIAPERTURA DELLA FERROVIA DEI DUE MARI: COMITATO PER LA RIAPERTURA DELLA FERROVIA CIVITAVECCHIA CAPRANICASUTRI ORTE

Riceviamo e pubblichiamo, dal COMITATO PER LA RIAPERTURA DELLA FERROVIA CIVITAVECCHIA CAPRANICASUTRI ORTE E PER LO SVILUPPO ECONOMICO DELLA TUSCIA, una lettera ai Sindaci corredato da documentazione

Data 3 giugno 2021

Oggetto: richiesta

Ai Sindaci in indirizzo

Egregio Sindaco,

la fermata dell’Alta velocità ad Orte, come lei ben sa, apre nuove prospettive allo sviluppo del territorio. Il Comitato per la riapertura della Ferrovia dei due Mari ovvero la Civitavecchia CapranicaSutri Orte, ha come finalità proprio lo sviluppo del territorio. Per questo motivo riteniamo indispensabile e chiaramente inevitabile la riapertura della ferrovia stessa, a tutti i servizi turistico, merci e viaggiatori.

Siamo certi che, in questo momento favorevole, anche lei voglia cercare ancora di sensibilizzare il potere decisionale perché ciò avvenga. Sappiamo anche che i Sindaci sono oberati da gravosi problemi.

Per questi motivi, ci permettiamo di inviarle una breve bozza di documento che, se vorrà, potrà modificare o integrare e inviare agli indirizzi che abbiamo indicato.

Le rimettiamo inoltre alcuni documenti riguardanti la ferrovia Civitavecchia CapranicaSutri Orte Terni Ancona, che potrebbero essere uniti alle lettere, fra cui il progetto presentato e tra i primi vincitore approvato da INVESTITALIA .

Cordiali saluti.

Il Presidente Raimondo Chiricozzi



FERROVIA DEI DUE MARI

COMITATO PER LA RIAPERTURA DELLA FERROVIA CIVITAVECCHIA CAPRANICASUTRI ORTE E

PER LO SVILUPPO ECONOMICO DELLA TUSCIA

Tel 3683065221 email: comitato.civitavecchia.orte@gmail.com Pec: ferroviadeiduemari@pec.it

Data ……………..

Oggetto: Richiesta apertura della linea ferroviaria

Civitavecchia CapranicaSutri Orte o Ferrovia dei Due Mari

– Al Presidente Consiglio dei Ministri Mario Draghi presidente@pec.governo.it

– Al Ministro della Cultura Dario Franceschini mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it urp@beniculturali.it

– Al Ministro Infrastrutture Enrico Giovannini segreteria.ministro@pec.mit.gov.it segreteria.ministro@mit.gov.it

– Al Vice ministro Infrastrutture Teresa Bellanova segreteria.bellanova@mit.gov.it

– Al Ministro Transizione ecologica Roberto Cingolani MATTM@pecminambiente.it

– Al Ministro per il Sud e la Coesione territoriale Maria Rosaria Carfagna segreteria.ministrosud@governo.it

– Al Ministro Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti segr.min@pecmise.gov.it

– Al Ministro Turismo Massimo Garavaglia segreteriaministro@ministeroturismo.gov.it

– Al Presidente Commissione Trasporti Camera dei deputati PAITA_R@CAMERA.IT

– Al Presidente Commissione Lavori pubblici Senato della Repubblica mauro.coltorti@senato.it

– Al Presidente Regione Lazio Nicola Zingaretti presidente@regione.lazio.it

– Al Presidente del Consiglio regionale del Lazio Marco Vincenzi protocollocrl@cert.consreglazio.it

– All’Assessore ai Trasporti della Regione Lazio asslavoripubblici@regione.lazio.it

ep.c- Al Comitato riapertura della Ferrovia Civitavecchia CapranicaSutri Orte

comitato.civitavecchia.orte@gmail.com Pec: ferroviadeiduemari@pec.it

Egregi,

in considerazione della necessità di favorire lo sviluppo economico e sociale del territorio, che in qualità di sindaco rappresento, sono a chiedere una attenta valutazione dei motivi per cui da tempo si chiede la riapertura della linea ferroviaria Civitavecchia CapranicaSutri Orte, in quanto prolungamento della ANCONA ORTE CIVITAVECCHIA.



Li riassumiamo brevemente:

1- Sviluppo del turismo in tutto il territorio attraversato dalla linea e nei paesi circostanti in considerazione dei crocieristi che partono dal Porto di Civitavecchia o sostano grazie alle navi crociere e alla fermata dell’alta velocità ad Orte recentemente approvata.

2- Trasporto merci dal porto di Civitavecchia ad Orte e poi attraverso le grandi linee a Terni Ancona oppure Roma Firenze, che permette in primis la massima riduzione dell’inquinamento ambientale.

3- Riedizione dell’effetto rete o a maglie che l’apertura della Civitavecchia Orte con ben quattro nodi di scambio può determinare a vantaggio del trasporto pendolari e viaggiatori.

4- Salvaguardia di beni pubblici, diversamente in abbandono .

5- Utilizzo del sedime della tratta Civitavecchia Capranica per la sistemazione della quale sono stati spesi 220 miliardi di vecchie lire e 123 miliardi ricevuti dalle FS per il completamento e l’elettrificazione di tutta la linea.

6- Utilizzo del progetto ITALFERR finanziato dalla Unione Europea, Regione Lazio, Interporto centro Italia, Autorità di sistema Portuale del Mari Tirreno Centro settentrionale di Civitavecchia.

7- Progetto approvato e tra i vincitori del bando della struttura di missione INVESTITALIA.

Si ringrazia . Distinti saluti

IL SINDACO

