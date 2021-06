Morto Guglielmo Epifani, ex segretario della Cgil e del Pd. Fu il primo socialista alla guida del sindacato più grande. Dal 2018

E’ morto Guglielmo Epifani, ex segretario della Cgil e del Pd, partito che aveva lasciato nel 2017: dal 2018 era deputato di Liberi e Uguali in quota Articolo 1-Mdp. Aveva 71 anni, essendo nato a Roma il 24 marzo 1950. Il suo ultimo intervento, dice l’archivio Ansa, fu proprio per i lavoratori e in particolare sulla annosa vertenza Whirlpool: “Il governo si impegni, bisogna lavorarci, mettere cuore e risorse” aveva chiesto dal palco di una manifestazione, a Roma. “Non si può pensare di far ripartire il Paese e licenziare”, “il governo si è mosso non ho capito bene quello che ha fatto, ma quello che ha fatto non è sufficiente”.

(Il fatto Quotidiano)