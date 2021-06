Cerveteri, bando di concorso per l’assunzione di 4 nuovi vigili

Il Comune di Cerveteri ha indetto un bando di concorso pubblico per la copertura di 4 posti di istruttore di vigilanza da destinare al Corpo di Polizia Locale di categoria C con contratto a tempo pieno e determinato. Si tratta di assunzioni della durata di 3 mesi con possibile estensione ad ulteriori 2 unità, sempre a tempo determinato, ma per 2 mesi.

“In vista del periodo estivo, con questo bando di concorso puntiamo ad assumere nuove unità all’interno del Comando della nostra Polizia Locale – spiega il Sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci – in questo modo, avremo l’opportunità di fare affidamento su un numero maggiore di personale e poter garantire dunque un maggior controllo del territorio, anche intensificando ed estendendo i pattugliamenti in orari serali. Assunzioni ancor di più fondamentali in questa stagione estiva dove è necessario un controllo capillare, anche per evitare possibili forme di assembramento o violazioni delle vigenti normative anti-covid. Invito pertanto le persone interessate a consultare con attenzione il bando pubblicato sul sito istituzionale del nostro Ente e a presentare domanda”.

Si può presentare domanda entro la mezzanotte di giovedì 17 giugno recandosi direttamente all’Ufficio Protocollo, sito al Parco della Legnara e aperto tutti i giorni dalle ore 09:00 alle ore 12:00 e il martedì e giovedì anche di pomeriggio dalle ore 15:30 alle ore 17:30, oppure tramite Raccomandata Andata con Ricevuta di Ritorno, da inviare all’indirizzo “Comune di Cerveteri – Piazza Risorgimento n.1 – 00052 Cerveteri, Roma” in un plico avente la seguente dicitura sul retro: “Concorso pubblico per titoli e colloquio per la copertura di n.4 posti di Istruttore di Vigilanza, categoria C, a tempo pieno e determinato”.

È possibile presentare domanda anche digitalmente, inviandola all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata comunecerveteri@pec.it

L’elenco dei candidati ammessi al colloquio finale sarà pubblicato sul sito del Comune di Cerveteri nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso a partire da lunedì 21 giugno mentre la data del colloquio è fissata a partire da mercoledì 23 giugno alle ore 09:00.

“Con l’occasione – conclude il Sindaco di Cerveteri Alessio Pascucci – ringrazio il Consigliere comunale con Delega al Personale Alessandro Gnazi, per il lavoro che sta svolgendo su un tema estremamente importante come quello del personale”.