5 giugno / Giornata mondiale dell’ambiente: PLASTICA? NO GRAZIE! con Scuolambiente

Come tutti gli anni dal 1974 – ma era stata istituita due anni prima dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite – il 5 giugno sarà celebrata la Giornata mondiale dell’ambiente.Il tema della Giornata di quest’anno sarà il “Ripristino degli Ecosistemi”, con l’obiettivo di prevenire, fermare e invertire i danni inflitti agli ecosistemi del pianeta, cercando dunque di passare dallo sfruttamento della natura alla sua guarigione. La Giornata del 5 giugno – si legge nel sito ufficiale – lancerà ufficialmente il Decennio delle Nazioni Unite per il Ripristino dell’Ecosistema, introdotto con la missione globale di far rivivere miliardi di ettari, dalle foreste ai terreni agricoli, dalla cima delle montagne alle profondità del mare.

L’appello è rivolto a tutti: ognuno è chiamato a dare il suo piccolo grande contributo. Anche Scuolambiente, dopo un lungo anno d’inoperatività a causa della pandemia, è pronta a dare il suo contributo per risanare dell’ambiente locale. Lo fa con l’iniziativa “Plastic Free”. L’appuntamento è fissato alle 08:30 sul Lungomare Marina di Palo, a Ladispoli, nel tratto vicino al bar “Il Pirata”, in fondo a via dei Delfini. Non si pulirà soltanto la spiaggia, rispettando il sistema dunale, ma si parlerà anche di raccolta differenziata, del riciclo e del conferimento dei materiali, specialmente per la plastica, con il contributo di Rosario Sasso, Responsabile locale di Salviamo il paesaggio. L’iniziativa si svolgerà nel rispetto delle regole Covid. Per tutti i partecipanti ci sarà una simpatica maglietta omaggio. “Plastic free” è patrocinata dal comune di Ladispoli ed è organizzata con i contributo di Salviamo il paesaggio Comitato del litorale Roma nord e Doppio Zero Pizza.

A quanti volessero approfondire, il Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente mette a disposizione due strumenti: “La Guida pratica per ripristinare l’ecosisetema 2021” (https://www.worldenvironmentday.global/get-involved/ecosystem-restoration-playbook) e una pagina web dedicata, costantemente aggiornata su tutte le iniziative.

Beatrice Cantieri