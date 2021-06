MANZIANA HA PARTECIPATO ALLA RIUNIONE DELLA XI COMMISSIONE REGIONALE PER ANALIZZARE LA PROPOSTA DI LEGGE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA VALORIZZAZIONE DELL’ETRURIA MERIDIONALE

Questa mattina, in modalità on line ed alla presenza della Presidente Marietta Tidei, del Consigliere Emiliano Minnucci, degli altri Consiglieri regionali e degli altri sindaci coinvolti, il Sindaco Bruni ha partecipato alla riunione dell’XI commissione regionale:

il tema dell’incontro è stato la proposta di legge, a firma dei consiglieri Tidei e Minnucci, “Piano straordinario di interventi settoriali e intersettoriali per lo sviluppo economico e la valorizzazione territoriale dell’Etruria meridionale”.

“Una legge che può rappresentare una grande opportunità per l’intero comprensorrio e che nasce da due politici che vivono e conoscono da vicino il nostro territorio, con tutti i suoi punti di forza e debolezza – commenta il Sindaco Bruni – La speranza è che si arrivi presto e con successo alla fine dell’iter di approvazione, lavorando per fare in modo che le risorse economiche in ballo permettano davvero di realizzare almeno alcuni dei punti strategici più importanti.

Manziana è certo che farà sentire la sua voce e darà il suo contributo, convinto come sono che solo da una sguardo ampio e fatto di sinergie intercomunali ed interterritoriali si possa davvero dare nuovo slancio ai nostri paesi.”

Ufficio Stampa ComuneManziana