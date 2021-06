Cittadinanzattiva informa: “Fragilità e Dimissioni protette”, per sostegno dopo dimissioni da ricoveri per eventi acuti

Cittadinanzattiva riceve sempre più spesso segnalazioni da familiari preoccupati e disorientati al momento delle dimissioni di propri congiunti, dopo un ricovero in ospedale per un evento acuto, e ci siamo resi conto che, dopo così tanti anni, molti non conoscono il servizio attivo sin dal 2017, in ospedale, la cui responsabilità è della dssa Grazia Ribaudi che il progetto lo ha presentato alla approvazione della Direzione Generale ASL ROMA 4.

La direzione aziendale ha attivato, presso l’Ospedale Padre Pio, questo percorso dedicato all’ascolto delle famiglie con il compito di esaminare, insieme, ospedale e familiari, la più utile modalità di dimissione, rapportata alla realtà familiare e quindi un rientro a domicilio con il sostegno e la semplificazione di tutte le pratiche connesse all’Assistenza Domiciliare Sanitaria oppure un inserimento in struttura riabilitativa.

E’ importante fare buona comunicazione e rammentiamo questa opportunità perchè si tratta di un percorso che possiamo ben affermare orientato al paziente ed alla sua realtà familiare, pensato per facilitare la vita delle famiglie e garantire loro accoglienza, tempo di ascolto e sostegno concreto nella semplificazione delle procedure.

Come si attiva questo strumento?? E’ il reparto di degenza che ne da informazione ma è anche iniziativa dei familiari contattare la dssa Grazia Ribaudi, che questo progetto lo ha proposto, nel 2017, alla approvazione della direzione aziendale che lo ha reso una procedura operativa proprio per facilitare gli utenti e dare supporto e sicurezza di presa in carico dai servizi territoriali degli anziani che vogliono rientrare nelle proprie abitazioni che, nel nostro territorio sono spesso in case sparse nella campagna.

Alla base di questo servizio c’è la visione di una direzione generale attenta alla realtà del territorio, con le sue risorse naturali, c’è il lavoro appassionato e la professionalità di chi lo ha proposto per dimostrare che, con i sostegni necessari, gli anziani possono restare ” dentro le mura domestiche”.

“fuori dall’ospedale dentro le mura domestiche” è il progetto nazionale che Cittadinanzattiva ha realizzato anche nel distretto 3 e che ha osservato nel 2017 i servizi territoriali e la integrazione della rete dell’assistenza comunale con le fragilità sanitarie e, grazie a questo monitoraggio si è potuto osservare la preziosa sperimentazione di questa attività. Questo percorso lo abbiamo definito, nel rapporto finale del nostro monitoraggio, “una perla”, una best practice dell’azienda sanitaria ASL ROMA 4.

Anna Radicioni – Cittadinanzattiva