L’agone conferma il suo impegno nel territorio, permettendo l’incontro fra studenti e ufficiali di Vigna di Valle. All’incontro presenti anche la preside dell’istituto Lucia Dutto e il presidente dell’associazione Giovanni Furgiuele

Nella mattinata di oggi, grazie al lavoro di mediazione della nostra associazione, alcuni studenti dell’istituto aereonautica hanno avuto la possibilità di confrontarsi con il tenente colonello Adelio Roviti, direttore anche dell’area museale di Vigna di Valle, e il tenente colonnello Marco Brigotti.

L’intervento si è strutturato in due parti. Nella prima, il ten. col. Brigotti ha dipinto un’ampia panoramica delle funzioni e dei compiti he l’aereonautica di propone di adempiere, dalla protezione degli spazi aerei nazionali fino alle previsioni del meteo, coinvolgendo i ragazzi in temi importanti come cyberspazio e cybersicurezza.

Nella seconda, il ten. col. Roviti ha invece riepilogato la storia della sede di Vigna di Valle dagli albori di centro sperimentale di idrovolanti fino al progetto di rinnovamento per i festeggiamenti del centenario dell’Aereonautica previsto per il 2023. Successivamente, si è soffermato sulle missioni che come museo si prefiggono, soffermandosi, aiutato da suggestive immagini, sull’affascinante quanto difficile opera di restauro che hanno bisogno di numerosi pezzi d’epoca.

La preside Dutto a fine incontro ha espresso la sua felicità: ” Per noi queste sono grandi occasioni per mettere in contatto i ragazzi le realtà del territorio, soprattutto in un momento in cui la pandemia sembrava aver spento molte delle potenzialità del mondo dell’aereonautica, soprattutto civile”.

Come associazione culturale, noi di L’agone nuovo non possiamo che essere orgogliosi di simili iniziative e delle nostre capacità di riuscire a collegare le varie realtà del territorio, creando del valore culturale notevole.

Si ringraziano calorosamente il comandante D’Auria, purtroppo non presente causa impegni improvvisi, e la famiglia Galderisi dell’Istituto.

Collaboratore L’agone nuovo Emiliano Scentoni.