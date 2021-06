Cartoline orizzontali, e qualcuna verticale. In bianco e nero, e qualcuna a colori. Recuperate in cantine e soffitte, rastrellate in cassetti e scatoloni, pescate in archivi e siti, acquistate da collezionisti e su Internet, ricevute da amici e conoscenti, sistemate in album e classificatori, scansionate e digitalizzate, divulgate via Facebook e – prima o poi, magari, chissà – pubblicate su un libro.

Cartoline. Quelle che – adesso infinitamente meno – si spedivano per auguri e saluti, per brevi comunicazioni e telegrafici aggiornamenti, per messaggi d’amore e appunti di viaggio. Quelle che Armando Guarracino ha cominciato a collezionare circoscrivendo la sua ricerca, concentrando la sua attenzione, approfondendo la sua indagine su Cesano di Roma. “Tutto è cominciato nel marzo 2020, durante la prima clausura per la pandemia del Covid-19. C’era il tempo – finalmente il tempo, oserei dire – per scavare, frugare, salvare questa forma di corrispondenza illustrata ed elevarla a fonte storica e documento geografico, urbano, sociale”. Guarracino, neanche tanto inconsapevolmente, era pronto: “Fin da piccolo amavo collezionare fotografie, tessere, oggetti d’epoca, monete, modernariato quello che oggi si chiama ‘vintage’”.

Quella cartolina che ritrae la via della Stazione: “Senza marciapiedi, con i pali dei lampioni in legno e le lampade a scodella”. Quell’altra cartolina sempre di via della Stazione: “E la gente che cammina tranquillamente in mezzo alla strada, prova che di auto, in circolazione, ce n’erano ben poche”. Quella cartolina che inquadra proprio la Stazione: “E accanto c’era un bar dove noi ragazzini andavamo a giocare con il biliardino”. Quell’altra cartolina sempre con la Stazione: “C’era solo la parte con il vecchio edificio, non con quello nuovo”. Quelle cartoline che fissano l’ingresso della Scuola di Fanteria: “Con la garitta, abbattuta negli anni Ottanta, con o senza sentinella”. Quella cartolina che immortala piazza Caraffa: “Bambini vestiti poveramente, un paio di furgoni d’epoca che oggi varrebbero oro, e alberi che non ci sono più”. Quella cartolina in cui compare un viottolo: “E secondo la mia ricostruzione, si tratta dell’attuale via Antonio Monaco”. Quella cartolina in cui si apre la campagna: “E secondo la mia ricostruzione, è via del Baccanello”. Quella cartolina che contempla il portale d’ingresso, lo stile è inequivocabilmente il razionalismo del Ventennio, dell’attuale Centro sperimentale stradale dell’Anas: “Ma prima apparteneva a uno stabilimento chimico in cui si preparavano sostanze per gli ordigni a uso bellico”.

Nelle cartoline di Guarracino c’è la storia novecentesca di Cesano: “In tutto una cinquantina, ma credo, e temo anche, che siano tutte quelle mai stampate. Cesano non aveva grandi attrazioni se non la Scuola di Fanteria, tant’è vero che il settanta per cento delle cartoline si riferisce proprio alla caserma, la più grande d’Italia, giunta a ospitare migliaia di militari, oggi ridotti a centinaia. I militari di leva erano i principali acquirenti delle cartoline. Su una cartolina, un militare aveva scritto, a mano, ‘la mia casa’, e l’aveva indicata con una freccia. Allora la Scuola di Fanteria sorgeva in piena compagna. Lo si scopre proprio attraverso le cartoline: in certi scorci, in certi angoli, in certi sfondi si notano campi oggi edificati, cementificati, asfaltati”. Anche la stazione ferroviaria aveva una capitale importanza, e anche qui si scopre molto altro: “Su una cartolina si vede il serbatoio dell’acqua necessaria per le vecchie locomotive a vapore. Su un’altra cartolina si nota un binario morto, oggi soppresso, cui si collegava un altro binario diretto al Centro Radio di Santa Maria di Galeria per le trasmissioni di Radio Vaticana”. Sul retro della copertina i riferimenti sono in un latino del ventesimo secolo: “Antemnae radiophonicas undas dirigentes”, Stato della Città del Vaticano, Radio Vaticana. “E c’era un altro binario che partiva dalla Stazione di Cesano, costeggiava la via della Stazione, poi attraversava la strada ed entrava in quello stabilimento, poi diventato sede della Scuola di Fanteria, per trasportarvi materiali chimici”.

Guarracino ha ritrovato Cesano “anche sul sito del Senato della Repubblica Italiana, in occasione di un evento cui partecipava il presidente Giuseppe Saragat, era il 1965. E si vedono alberelli oggi diventati colossali”. E l’ha riscoperta “in un filmato dell’Istituto Luce, muto, girato verso la fine della Seconda guerra mondiale, con gli sfollati del Frusinate, assistiti dai militari americani, ospitati in un padiglione proprio di quello stabilimento chimico; in un altro filmato girato personalmente negli anni Novanta con la demolizione del vecchio ponticello sulla ferrovia, in muratura, così stretto da non consentire il passaggio delle auto se non una alla volta; fino a un filmato, sempre degli anni Novanta, con immagini della chiesa di San Sebastiano in costruzione mentre la vecchia chiesetta andava in pensione per trasformarsi in un magazzino della Caritas”. Tra i gioielli, “il rudere probabilmente di una villa romana in piazza Caraffa, demolito, su cui è stata costruita una casa”. Ma anche “quel casello ferroviario, nel piazzale della Stazione, raso al suolo per fare spazio all’attuale parcheggio”.

Guarracino ha “scovato” anche vecchi filmati dell’Istituto Luce inerenti la Scuola di Fanteria ma anche l’inaugurazione della Stazione trasmittente della Radio Vaticana (1957) condividendone i link e agevolandone la visione. E in una vecchia “Gazzetta Ufficiale” del Regno d’Italia datata 28 settembre 1940 ha trovato notizie delle autorizzazioni concesse a un’azienda chimica per poter realizzare degli impianti presso la Stazione ferroviaria di Cesano.

Non è nostalgia, quella che anima Guarracino: “E’ rispetto. Il rispetto per le nostre origini, per le nostre radici, per il nostro passato. E’ il piacere della conoscenza, e anche della riconoscenza, nel bene e nel male, il giudizio non spetta a me, ma alla storia”. Anche una cartolina può fare luce. “Il gruppo Facebook si chiama ‘Fototeca Cesano di Roma’. Possiamo ritenerlo un gruppo ‘pulito’, senza pubblicità, senza annunci generici, senza mai andare fuori tema, e i quasi milleduecento membri apprezzano questo anche perché il gruppo è apolitico e aperto a tutti quelli interessati a consultare e inviare foto di paesaggi urbani e di personaggi del passato”.