2 giugno 1946: Festa della Repubblica: messaggio di Marco Crocicchi

2 Giugno 1946: l’Italia sceglie la Repubblica, non vuole più un sovrano. Quel giorno di 75 anni fa, per la prima volta le donne esercitano il diritto di voto in un referendum a suffragio universale.

2 Giugno 2021

Niente parate, festeggiamenti sobri per un Paese che sta faticosamente sconfiggendo il Covid-19.

Come allora siamo convinti che occorre mettere al centro le persone, la politica, i cittadini e le cittadine, prima che gli interessi dei pochi.

C’è una voglia inarrestabile di uscire, viaggiare, godere delle bellezze del nostro Paese e del mondo. Però non vogliamo tornare alla normalità di prima, perché è proprio quella che ci ha portato alla condizione in cui siamo oggi.

Dobbiamo avere “Il Coraggio di Cambiare” per ripensare il modo in cui viviamo, lavoriamo, partecipiamo alle scelte della nostra comunità.

Abbiamo l’occasione per portare la nostra Bracciano verso un nuovo modo di intendere la politica.

Abbiamo l’opportunità di avviare un processo di cambiamento e di ricostruire la nostra comunità con strumenti dinamici e concreti.

In autunno avremo la possibilità di aprire una nuova fase COSTITUENTE PER BRACCIANO per rimuovere le macerie lasciate da questa amministrazione, così da poter dire finalmente che BRACCIANO ORA CAMBIA!

Buon 2 giugno!

Marco Crocicchi Sindaco – Bracciano 2021