Trevignano Donna: eventi in cui la donna sarà il filo conduttore; manifestazione dal 24 Giugno al 30 Luglio

Presentiamo il progetto “Trevignano Donna”, una importante iniziativa ricca di eventi che si svilupperà a Trevignano Romano da fine Giugno per tutto il mese di Luglio

PREMESSA

Ogni anno che passa in Italia il problema della violenza sulle donne sembra espandersi senza un freno. Il triste bollettino del numero delle vittime cresce, come le violenze domestiche, le violenze sessuali, le molestie, mobbing sul lavoro perpetrato a danno delle donne, differenza salariale. Tutti problemi che sono costrette ad affrontare, scontrandosi con una società maschilista tendenzialmente lontana alla parità di genere degna di un paese civile. Diritti negati a volte dagli stessi tribunali che le riconsegnano in mano dei loro aggressori, non proteggendo i loro diritti. Il nostro paese è sotto questo punto di vista un eccezione; il tessuto sociale è ben distribuito raggiungendo una parità di genere evidente. Il nostro Comune è guidato da una donna, e molti consiglieri di maggioranza e minoranza sono donne. L’imprenditoria femminile rappresenta la metà del paese dando slancio e lustro al nostro fiorente paese. Nel mondo dell’Associazionismo laico e cattolico le donne sono un motore inesauribile. Di contro le denunce di violenza sono pari allo zero. Per questo pensiamo che un iniziativa a favore delle donne, per aiutare quelle Associazioni che proteggono chi subisce queste violenze sia un’iniziativa che volge alla sensibilizzazione del problema ove c’è ne sia bisogno

ENTE PROPONENTE

Consorzio Promo Trevignano

DURATA

Dal 24 Giugno 2021 al 30 Luglio 2021

PROGETTO

Durante il periodo della manifestazione mediante la partecipazione dei commercianti e professionisti del Comune di Trevignano Romano aderenti al progetto, la collaborazione delle Associazioni del territorio e dei singoli cittadini, si svolgeranno una serie di eventi in cui la donna sarà il filo conduttore. In contemporanea si svolgerà una raccolta fondi da destinare all’Associazione D.i. Re Donne in Rete contro la Violenza

EVENTI

Gli eventi come detto metteranno a nudo i problemi descritti nella premessa, mediante convegni, testimonianze, film, mostra fotografica, presentazione libri, rappresentazioni teatrali al quale si affiancheranno eventi sportivi.

LA RACCOLTA FONDI

Ogni attività commerciale, libero professionista, singolo cittadino metterà in campo una sua personale raccolta fondi, in base alla sua specificità. Comunque all’interno di ogni punto vendita aderente verrà posto un salvadanaio a disposizione per un contributo.

MATERIALE PUBBLICITARIO

Ogni attività aderente avrà un kit che identifica l’adesione al progetto completo di materiale informativo. Il kit è composto da Bandiera con logo 50×70, salvadanaio per raccolta fondi, vetrofania di adesione al progetto, locandina calendario eventi.

STAMPA

Chiaramente da coinvolgere in maniera forte per pubblicizzare il più possibile l’evento. Verranno coinvolte le testate nazionali, regionali, locali e verrà dato risalto mediante l’utilizzo dei canali social.

IL PAESE

Il paese dovrà portare i segni evidenti della manifestazione mediante cartelli affissi in ogni luogo del paese , fiocchi magenta da apporre sui lampioni, luci magenta per illuminare la rocca ed alcune zone del paese ed altri da evidenziare.

BUDGET

Il Budget per l’avvio del progetto verrà richiesto agli enti patrocinanti siano esse enti pubblici che privati

A COSA SERVONO

Serviranno per il materiale pubblicitario, per l’evidenza dell’evento nel paese, per l’organizzazione degli eventi ed i costi della divulgazione.

Promo Trevignano