Presenti Mattarella, Casellati, Fico e Raggi. Ufficialmente perché “la targa è scheggiata”, in realtà salta una g nel nome dell’ex presidente

A Lungotevere Aventino a Roma c’erano il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, i presidenti di Senato e Camera Elisabetta Casellati e Roberto Fico, la sindaca di Roma Virginia Raggi, tutti intervenuti per intitolare una strada all’ex presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi. Ma la cerimonia è stata accorciata, per un clamoroso errore nella targa.

La targa in memoria di Ciampi non è stata scoperta nel corso della cerimonia poiché, come ha spiegato il cerimoniale capitolino, si è “pesantemente scheggiata” nel corso del montaggio. La targa verrà ora sostituita. In realtà, la dicitura riportata sulla targa è errata poiché riporta il nome Carlo Azelio Ciampi e non Carlo Azeglio Ciampi.

(Huffington Post)