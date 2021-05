Zan: “La destra benaltrista strumentalizza contro il ddl”

Il deputato del Pd: “Usano l’aggressione di Palermo per rilanciare il loro testo che equiparerebbe una violenza omofoba a un futile motivo”

Il caso della coppia aggredita a Palermo solo perché manifestava un atto di affetto tra due persone dello stesso sesso ha riacceso il dibattito politico sul Ddl Zan depositato al Senato.

“La destra delle fake news e del benaltrismo sul ddl Zan strumentalizza in modo vergognoso l’aggressione di Palermo per rilanciare il loro testo che non solo attacca la Legge Mancino, ma anche equiparerebbe una violenza omofoba a un futile motivo. Con che coraggio, mi chiedo”. Lo scrive su twitter il deputato del Pd, Alessandro Zan.

Laforgia: “Urgente approvare la legge Zan”

Questo ennesimo episodio ci dice dell`urgenza di approvare una legge contro i crimini d`odio. Ma anche della necessità di lavorare sull`educazione alle differenze alla luce del fatto che spesso questi comportamenti riprovevoli si manifestano tra i più giovani. Il dibattito al Senato, con i trucchi della destra per ritardare questa discussione, non è edificante. La politica dimostri maturità e indichi la strada, anche attraverso l`approvazione del ddl Zan, per un Paese più civile”. Lo ha detto il senatore di LeU Francesco Laforgia a proposito dell’aggressione nei confronti di una coppia gay a Palermo.

(Globalist)