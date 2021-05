Laboccetta: “Al ballottaggio per sindaco di Napoli andranno Maresca e Bassolino”

Il presidente di Polo Sud: ” Molti a sinistra sperano nel ritiro di Antonio Bassolino dalla competizione napoletana. Non hanno capito nulla”

Il presidente di Polo Sud, Amedeo Laboccetta, spera in un ritorno in campo di Antonio Bassolino nella competizione elettorale per il candidato sindaco di Napoli.

“Enrico Letta, l’ex Rettore Manfredi e molti altri a sinistra sperano nel ritiro di Antonio Bassolino dalla competizione napoletana. Non hanno capito nulla.

Evidentemente non lo conoscono ma soprattutto non possono capire cosa ha potuto significare l’isolamento, la sostanziale emarginazione che la famosa Ditta ha praticato per anni nei confronti dell’ex Sindaco. Tempo addietro avevo ipotizzato uno scenario per Napoli. Azzardai una previsione. Al ballottaggio andranno Maresca e Bassolino. Oggi riconfermo quello scenario. La partita è tutta aperta. Sarà una battaglia all’ultimo voto.

L’importante è che in Consiglio Comunale ritorni la Politica. E che sia protagonista”, ha detto Laboccetta.

(Globalist)