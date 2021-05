Vertice a Varsavia tra Meloni e i peggiori sovranisti: “Tanti progetti…”

La capa di Fratelli d’Italia con premier polacco Mateusz Morawiecki e il leader di Vox Santi Abascal

L’unione degli oscurantisti. Ossia una forza omofoba e xenofoba piane di nostalgici della dittatura criminale di Francisco Franco.

Un’altra alla guida di un paese nel quale ha imposto regole autorizzare e liberticide e una forte limitazione dei irriti civili.

E poi la nostra estremista di destra, che dovrebbe rappresentare il volto umano di questa area che non ha mai preso le distanze dal fascismo, che pesca nell’elettorato di nostalgici, candida persone che fanno di cognome Mussolini.

Ora uniti per tentare di distruggere il sogno di un’Europa

“Ieri sera a Varsavia con il leader di Vox Santi Abascal. siamo stati ospiti del premier polacco Mateusz Morawiecki. Tante idee e progetti in comune per far crescere la famiglia dei Conservatori Europei”.

Lo scrive su Twitter il presidente di Fratelli d`Italia e dei Conservatori europei (Ecr Party) Giorgia Meloni, postando una foto su Twitter.

(Globalist)