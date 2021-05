Talete. il Sindaco di Bomarzo: i conti sugli aumenti non tornano

Pubblichiamo una nota del Sindaco di Bomarzo Marco Perniconi relativa all’aumento della tariffa applicato da Talete

“Dopo aver letto il comunicato stampa diffuso da Talete spa in cui sono state riportate alcune notizie circa l’aumento tariffario approvato dai Sindaci Ato 1 nel corso dell’assemblea di ieri 28 maggio, sono andato a rileggere il documento approvato nella “92esima conferenza … atto di indirizzo” avente per oggetto “Adempimenti per il terzo periodo regolatorio 2020-2023 ….” pertanto, riporto testualmente alcuni stralci in cui è scritto quanto segue:

“Vista l’istanza dalla Talete S.p.A. con nota in data 20.10.2020 prot. n° 20/11626…in cui gli obiettivi fondanti la proposta per il periodo 2020-2023 …. e si sostanzia nella richiesta di approvazione da parte della conferenza della revisione straordinaria 2018-2019 nella quale si prevedeva:

Adeguamento Tariffe del 9% per entrambi gli anni (mai applicato e trasformato in conguaglio da riportare negli anni a venire);

Recupero delle quote Foni (Fondo nuovi investimenti) non precedentemente applicate … con il recupero di differenziali tariffari sotto forma di conguagli futuri;

Riconoscimento di costi di morosità maggiori di quelli “standard”, passando dal 3% al 14%;

Adeguamento del deposito cauzionale per generare liquidità;

Adozione nuova articolazione tariffaria…incrementale del +4,6% da riallineare con i conguagli;

Adozione di una leva tariffaria con conguagli diluiti nel tempo dei ricavi non coperti dalla tariffa;

Tariffario per il biennio 2020 – 2021 un incremento nell’anno corrente del 7% e, per il prossimo, del 3,25%”.

La sommatoria dei vari punti è pari al 44,85% a cui si deve aggiungere l’incremento di 6,2 milioni del deposito cauzionale.

Pertanto, alla luce di quanto contenuto nell’atto della 92esima Conferenza … se, come dichiarato nel comunicato di Talete spa, l’effetto è pari ad un incremento annuo di soli 9 euro…significa che i numeri contenuti nel documento non sono reali, pertanto, chiedo all’amministratore unico della Talete spa di confermare con una sua dichiarazione quanto affermato nel comunicato stampa.

Vorrei altresì ribadire che il mio voto contrario, è scaturito da due presupposti: in primo luogo non ho ritenuto opportuno approvare un aumento della tariffa cosi alto (oltre il 40%), alla luce della grave crisi economica che sta attraversando il nostro territorio, e in secondo luogo riaffermando quanto già detto nelle precedenti assemblee dei sindaci e cioè che prima di ogni altra scelta gestionale su Talete spa, si deve applicare la Tariffa unica per tutti i comuni della provincia affinché non ci siano cittadini di serie A e cittadini di serie B.

Questo principio, che il comune di Bomarzo ha rispettato fin dall’inizio in ottemperanza alle leggi statali e regionali, non può essere enunciato nei propositi da alcuni sindaci i quali contestualmente si oppongono con ricorsi al tar e al consiglio di stato.

L’unità d’intenti per la gestione di un bene cosi importante come è l’acqua, deve essere prerogativa di tutti i sindaci attraverso azioni concrete nel solo interesse dei nostri concittadini.”

Marco Perniconi, Sindaco di Bomarzo