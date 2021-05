La protesta dell’Anpi: “La manifestazione di Casapound camuffata ma fascista, sbagliato autorizzarla”

Sit-in delle forze democratiche in Campidoglio per protestare contro l’iniziativa dei fascisti che è stata consentita

Occhi sempre aperti e contrastare sempre il fascismo in tutte le sue forme, anche quelle camuffate da qualcos’altro.

Fabrizio De Sanctis, presidente provinciale dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia, oggi in piazza del Campidoglio per protestare contro l’autorizzazione alla manifestazione di Casapound di oggi pomeriggio in Piazza Santi Apostoli.

”Questa è una manifestazione indetta a difesa dei valori della Resistenza e dei principi fondamentali della Costituzione. Saremo qui fino alle 18, riteniamo gravemente sbagliato aver concesso l’autorizzazione a manifestare ad una organizzazione dichiaratamente fascista”.

(Globalist)