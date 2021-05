Visita guidata alla scoperta del borgo di Vicarello

Il 05 giugno 2021 a partire dalle ore 10.30 l’Università Popolare del Lago di Bracciano ha previsto una visita guidata alla scoperta di Vicarello, frazione di Bracciano.

Una passeggiata nel verde alla scoperta delle rovine romane del Ninfeo di Apollo e della Casa di Ledo, mentre verrà raccontata e spiegata la storia della tenuta e delle rovine antiche. Il percorso, della durata massima un’ora e trenta minuti, sarà semplice e poco impegnativo e richiederà abbigliamento e scarpe comode.

L’appuntamento è previsto alle 10:15 del 5 giugno nel parcheggio di fronte la Trattoria Vicarello: Via Settevene Palo Km 15.

La visita sarà condotta da Elena Felluca, nata a Bracciano e laureata in Lettere, indirizzo archeologico, conseguendo anche il diploma di specializzazione in Archeologia Orientale e il titolo di Dottore di Ricerca in Archeologia, presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.

Contributo partecipazione 12€- Bambini 6€

Per informazioni e prenotazioni contattare il numero 3318159933 o scrivere all’indirizzo unipopbracciano@gmail.com

Giulia De Luca