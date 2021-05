“Vaccini ai Paesi poveri, altrimenti mutazioni Covid ci danneggeranno” dice Draghi

L’intervento del premier al Global solutions summit. “Il multiculturalismo sta ritornando ed è indispensabile per sanità, cambiamenti climatici, disuguaglianze globali’.

“Garantire che i Paesi più poveri abbiano accesso a vaccini efficaci è un imperativo morale. Ma c’è anche una ragione pratica e, se vogliamo, egoistica.

Finché la pandemia infuria, il virus può subire mutazioni pericolose che possono minare anche la campagna di vaccinazione di maggior successo”. Questo il passaggio centrale dell’intervento del Presidente del Consiglio, Mario Draghi, al Global solutions summit, evento a cui ha partecipato anche la Cancelliera tedesca Angela Merkel.

Draghi evidenzia un insegnamento che deriva dalla pandemia: “All’inizio gli Stati non hanno condiviso le informazioni per un pò di tempo. Ci sono stati problemi fra Stati e non c’è stato abbastanza multilateralismo. Ora il multilateralismo sta ritornando. La crisi sanitaria ci ha insegnato che è impossibile affrontare i problemi globali con soluzioni interne. Lo stesso vale per le altre sfide determinanti dei nostri tempi: il cambiamento climatico e le disuguaglianze globali”.

Il premier italiano evidenzia i danni derivanti dal Covid e dai cambiamenti climatici: “I ghiacci polari si stanno sciogliendo e il livello del mare è in aumento. Il numero di disastri legati al clima è più che triplicato a partire dagli anni ‘60, e questi eventi sono destinati ad intensificarsi nei prossimi decenni. Nei paesi a basso e medio reddito, le calamità naturali arrivano a costare 390 miliardi di dollari all’anno, una cifra sconvolgente. L’Organizzazione Mondiale della Sanità stima che il cambiamento climatico causerà 250.000 morti all’anno tra il 2030 e il 2050″.

“L’Italia – prosegue Draghi – è co-presidente della COP26 in partnership con il Regno Unito. Abbiamo due obiettivi chiari. Il primo è impegnarsi a raggiungere obiettivi di riduzione delle emissioni sufficientemente ambiziosi al punto da limitare il surriscaldamento globale non oltre 1,5 gradi e da raggiungere le emissioni nette pari a zero entro il 2050. Il secondo è mitigare i potenziali danni associati ai cambiamenti climatici. Infine, dobbiamo intraprendere un’azione incisiva per affrontare le disuguaglianze globali. Le crisi sanitarie e climatiche rischiano di aggravare le disparità già esistenti. La pandemia ha contribuito a portare almeno 88 milioni di persone in condizioni di povertà estrema nel 2020. Secondo la Banca Mondiale, il cambiamento climatico potrebbe spingerne altri 132 milioni nei prossimi 10 anni”.

Draghi rimarca che il 40% del Pnrr sarà destinato alla transizione ecologica. Il Governo italiano si impegna molto anche per la parità di genere: “Abbiamo nominato per la prima volta una donna al vertice dei servizi segreti” dice il premier, senza citare il nome di Elisabetta Belloni nuovo capo del Dis.

Il Presidente del Consiglio vorrebbe che il mondo accelerasse per l’uscita dal carbone e alla Cina Draghi manda un messaggio chiaro: “La Cina conta per il 70% del Pil globale ma anche il 30% delle emissioni di gas. Serve preservare uno spazio di dialogo e cooperazione basato sulla condivisione di regole globali comuni, senza indietreggiare sui nostri valori democratici e anche affermando i nostri interessi europei”.

Merkel: “La Germania ha già investito oltre 1 miliardo”

“Da parte tedesca abbiamo oggi dato il via libera ad altri 100 milioni di euro dal nostro bilancio” destinati al programma Covax volto a coordinare le risorse internazionale per consentire l’accesso equo alla diagnosi, ai trattamenti e ai vaccini anti-Covid e garantire l’accesso dei sieri anche ai Paesi in via di sviluppo. Lo ha detto Angela Merkel al Global Solutions Summit, spiegando che con questa cifra “il contributo tedesco nell’ambito della vaccinazione arriva “a oltre un miliardo di euro”.

Fino a questo momento “si sono potuti distribuire 70 milioni di dosi in 125 Paesi”, ha aggiunto la cancelliera tedesca. “Ma sappiamo anche che non bastano i soldi, il vaccino deve anche essere disponibile”, così ancora Merkel. “Per questo siamo disponibili da parte tedesca, se i vaccini effettivamente arriveranno, di mettere a disposizione 30 milioni di dosi ai Paesi piu’ poveri”. Lo stesso, ha spiegato ancora la cancelliera, “lo faranno anche altri Paesi dell’Ue, per cui entro la fine dell’anno saranno disponibili oltre 100 milioni di dosi”.

(Agi)